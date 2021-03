Nie tylko wygląda dobrze, ale potrafi być naprawdę szybka. Oto nowa Kia EV6

Koreańczycy pokazali nowy, w pełni elektryczny samochód. Kia EV6 może okazać się silnym rywalem dla niemieckiej konkurencji i to również na Starym Kontynencie.

Nowa platforma to nowe możliwości

Zgodnie z wcześniejszymi podejrzeniami, opartymi na grafikach przedstawiających linię nowego elektryka, Kia EV6 uwagę zwraca zastosowanym wzornictwem. Mamy do czynienia z jednym z ładniejszych aut w segmencie crossoverów, który mimo odważnej stylistyki, nie ma elementów wzbudzających kontrowersje na siłę. Cała sylwetka została zaprojektowana ze smakiem, czuć elegancję, jak i sportowy charakter.

Z pewnością elektryczna Kia będzie wyróżniać się na ulicy, ale to nie jedyna jej zaleta. Podobnie jak Hyundai IONIQ 5, nowy crossover oparty jest na platformie Electric-Global Modular Platform (E-GMP), która powstała z myślą o samochodach w pełni elektrycznych. Dzięki zastosowaniu E-GMP, udało się schować akumulatory nisko w podłodze, pozostawiając sporo przestrzeni dla kierowcy i pasażerów.

Warto zaznaczyć, że Kia EV6 to także zapowiedź nadchodzących zmian, w których znacznie większy nacisk zostanie położony na elektryfikację oferty. Według założeń, hybrydy i elektryki BEV mają stanowić 40% całkowitej sprzedaży marki do 2030 roku. Producent nie zamierza w ciągu najbliższej dekady rezygnować z modeli spalinowych, tak jak planuje to zrobić Ford w Europie czy Volvo na wszystkich rynkach.

Dobry zasięg i osiągi na poziomie sportowych samochodów

Model EV6 będzie sprzedawany w kilku różnych konfiguracjach, które będą różnić się pojemnością akumulatorów, a także oferowanymi osiągami. Standardowy akumulator zaoferuje 58 kWh, a większy 77,4 kWh. Dodatkowo, do wyboru będą konfiguracje z napędem na tył lub na wszystkie cztery koła.

Koreańczycy zapewniają, że Kia EV6 wyposażona w większy akumulator i napęd na cztery koła umożliwi przejechanie nawet do 510 km na jednym ładowaniu. Przy mocniejszych wariantach, a także napędzie AWD, zasięg oczywiście będzie mniejszy. Nie zabrakło funkcji szybkiego ładowania, która przy odpowiednio mocnej ładowarce, pozwoli na uzupełnienie energii od 10 do 80% w zaledwie 18 minut.

Podstawowa wersja z napędem RWD, zestawem akumulatorów 58 kWh i silnikiem generującym 235 KM, przyspiesza od 0 do 100 km/h w czasie 6,2 sekundy, co należy uznać za bardzo dobry wynik. Mocniejsza odmiana z napędem AWD pozwoli osiągnąć czas 5,2 sekundy w sprincie do setki.

Co więcej, dla najbardziej wymagających klientów przygotowano wersję Kia EV6 GT. Tutaj do dyspozycji otrzymujemy dwa silniki elektryczne o łącznej mocy 585 KM, która dostarczana jest do wszystkich czterech kół. Przedstawiona konfiguracja potrzebuje zaledwie 3,5 sekundy, aby na liczniku pojawiło się 100 km/h. Z kolei prędkość maksymalna dochodzi do 260 km/h.

Nowoczesne wnętrze

Na pokładzie znajdą się dwa 12-calowe ekrany. Pierwszy tuż za kierownicą, drugi na środku deski rozdzielczej. Nowa Kia połączy się z internetem, ma wyświetlacz Head-Up z rozszerzoną rzeczywistością i bogaty zestaw systemów wsparcia. Za wysoką jakość audio ma dbać 14-głośnikowy system dźwięku przestrzennego Meridian.

Brzmi naprawdę przyjemnie, a ile trzeba będzie za to wszystko zapłacić? Cóż, polski cennik nie został jeszcze ujawniony. Wiemy tylko, że pierwszych egzemplarzy należy oczekiwać pod koniec tego roku.