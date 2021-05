Elektryczna Kia EV6 – poznaliśmy ceny w Polsce. Trudno będzie kupić taniej ponad 500 KM

Nie tylko wygląda świetnie, ma dobry zasięg i może mierzyć z najszybszymi BMW czy Mercedesami, ale również dostępna jest w naprawdę atrakcyjnej cenie. Właśnie dowiedzieliśmy się, ile trzeba będzie zapłacić za elektryczną Kia EV6 w Polsce.

To jeden z ciekawszych elektryków!

Kia EV6, podobnie jak Hyundai IONIQ 5, oparta jest na platformie Electric-Global Modular Platform (E-GMP), która powstała z myślą o samochodach w pełni elektrycznych. Dzięki temu udało się schować akumulatory nisko w podłodze, pozostawiając sporo przestrzeni dla kierowcy i pasażerów.

Postawienie na platformę E-GMP ma także zapewnić świetne właściwości jezdne, m.in. za sprawą nisko umieszczonego środka ciężkości. Klienci będą mogli wybrać pomiędzy dwoma akumulatorami – standardowym 58 kWh i większym 77,4 kWh. Ponadto Kia EV6 będzie dostępna w wariancie z napędem na tył i w wersji z mocą przenoszoną na wszystkie cztery koła.

Uwagę zwraca szczególnie topowy model GT. Przeznaczony jest on dla najbardziej wymagających kierowców, którzy oczekują przede wszystkim sportowych wrażeń z jazdy. Do dyspozycji otrzymają dwa silniki elektryczne o łącznej mocy 585 KM i napęd na obie osie. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h trwa zaledwie 3,5 sekundy, a prędkość maksymalna wynosi 260 km/h.

Na pokładzie nie zabrakło nowoczesnych rozwiązań – są dwa duże, 12-calowe ekrany, a także wyświetlacz Head-Up ze wsparciem dla rozszerzonej rzeczywistości. Za wysoką jakość audio ma natomiast zadbać 14-głośnikowy system dźwięku przestrzennego Meridian.

Kia EV6 – ceny w Polsce

Trzeba przyznać, że elektryk Kia zapowiada się naprawdę interesująco. Co więcej, będzie jednym z najtańszych elektryków w swojej klasie, co powinno pozytywnie przełożyć się na wysoką sprzedaż.

Ceny w Polsce będą startować od:

akumulator 58 kWh i napęd RWD od 179900 złotych,

akumulator 77,4 kWh i napęd RWD od 199900 złotych,

akumulator 77,4 kWh i napęd AWD od 216900 złotych,

akumulator 77,4 kWh i napęd AWD od 281900 złotych (topowa wersja GT).

Z początku byłem przekonany, że to błąd, ale faktycznie Kia EV6 o mocy 585 KM będzie dostępna od niecałych 282 tys. złotych. Należy mieć na uwadze, że mamy do czynienia z samochodem, który do pierwszej setki ma osiągi porównywalnego do nowego BMW M4 xDrive.

Kia Polska zaczyna już przyjmować pierwsze zamówienia, a pierwsze dostawy Kia EV6 są planowane na czwarty kwartał 2021 roku. Na Kia EV6 GT trzeba jednak będzie poczekać do ostatnich miesięcy 2022 roku.