Czyżby koniec drogich kart graficznych był blisko? Wskazują na to ostatnie obniżki cen

Kryzys na rynku kart graficznych trwa już zdecydowanie zbyt długo. Według obecnych informacji, sytuacja w najbliższej przyszłości będzie się tylko poprawiała. Kart na rynku jest coraz więcej, a sprzedaż układów największych producentów wzrasta. Prawdopodobnie jesteśmy na dobrej drodze, aby pożegnać wysokie ceny kart graficznych.

Popyt na karty graficzne ze strony górników spada

Według portalu ComputerBase, w Europie ceny zaczęły spadać nawet o 50%. Dostępność kart AMD oraz NVIDII wzrosła, a ich sprzedaż podwoiła się z miesiąca na miesiąc. ASRock, czyli marka należąca do Asusa, zauważyła, że popyt na karty graficzne w Chinach coraz bardziej maleje.

Reklama

Najlepiej sprzedają są karty, które nie dewastują portfela nabywcy, czyli konstrukcje typu NVIDIA GeForce RTX 3060 czy AMD Radeon RX 6700 XT, których ceny spadły o prawie 50% w bezpośrednim zestawieniu z ubiegłym miesiącem. W przypadku flagowych kart, ceny niestety nie zmieniły się aż tak bardzo. Mimo że spadły o 10-15%, to i tak nie jest to poziom zbliżający się do ceny katalogowej (MSRP).

Jeżeli patrzeć na bardziej odległe rynki, na przykład amerykański, to tam wysokie ceny nadal się utrzymują. Jeden z użytkowników Reddita opublikował wykres porównujący ilość sprzedanych kart graficznych z mocą wydobywania kryptowalut. Doszedł do wniosku, że ceny spadają – średnia cena wszystkich kart w obecnym miesiącu zmniejszyła się o 20% w porównaniu do maja br. Bardziej wydajne, drogie karty graficzne typu GeForce RTX 3090 staniały nawet o 32%.

Wykres cen kart graficznych (źródło: Reddit)

Oczywiście nic nie dzieje się bez przyczyny. Niższe ceny układów graficznych są spowodowane coraz większym spadkiem wartości najchętniej wydobywanych kryptowalut, takich jak Ethereum czy Bitcoin. Ta sytuacja zmniejszyła popyt ze strony górników, jednocześnie zmuszając ich do sprzedaży części kart graficznych, które już nie generują tak dużych przychodów jak dotychczas.

Mam nadzieję, że karty graficzne wraz kolejnymi miesiącami staną się coraz bardziej dostępne, a ich ceny będą tylko i wyłącznie spadać. Dotychczasowe, małe obniżki mogą sugerować, że jesteśmy na dobrej drodze do pożegnania obecnie doskwierającego kryzysu. Nie oczekujmy jednak, że ceny znormalizują się z dnia na dzień, gdyż jest to długotrwały proces, którego efekty powinniśmy odczuć dopiero za kilka miesięcy.