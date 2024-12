Premiera GPU Intel Battlemage. Wojna na średniej półce

Magowie bitewni Intela ruszyli właśnie na podbój średniej półki kart graficznych. Za nami premiera Intel Arc B570 i Intel Arc B580 – znamy ich specyfikację techniczną oraz sugerowaną cenę.

Magowie Bojowi Intela

Tak jak karty graficzne pierwszej generacji „Alchemist” rozpoznawaliśmy po „A” przed numeracją modeli, tak „Battlemage” zaklepał sobie kolejną literę alfabetu. Na obecną chwilę poznaliśmy dwa modele mieszczące się pośrodku stawki – Arc B570 i Arc B580.

Aby połapać się w tym wszystkim bezproblemowo, warto ująć parametry techniczne GPU w formie tabeli.

GPU Intel Arc B570 Intel Arc B580 Liczba rdzeni Xe 18 20 VRAM 10 GB 12 GB Prędkość kości VRAM 19 Gb/s 19 Gb/s Szerokość szyny VRAM 160-bitowa 192-bitowa Przepustowość pamięci 380 Gb/s 456 Gb/s Liczba rdzeni cieniujących 2304 2560 Liczba rdzeni XMX 144 160 Liczba rdzeni ray tracing 18 20 Taktowanie zegara 2500 MHz 2670 MHz Maksymalne taktowanie zegara 2750 MHz 2850 MHz Liczba jednostek mapujących 144 160 Maksymalna moc TFLOPS FP32 12.7 14,6 Maksymalna moc TFLOPS XMX FP16 (TOPS INT8) 101 (203) 117 (233) Interfejs PCIe 4.0 x8 PCIe 4.0 x8 TBP 150 W 190 W Data debiutu 13 grudnia 2024 16 stycznia 2026

Zaczynając od ogólnych wyników ważnych dla graczy – jak powyższe wyniki przekładają się na wyniki w grach? Okazuje się, że Intel przygotował wykres obejmujący 47 tytułów – od Baldur’s Gate 3 i Cyberpunk 2077, po League of Legends i F1 24.

Poniższe grafiki dotyczą tego, jak wypada średniopółkowy Arc B580 względem mocniejszej karty poprzedniej generacji, czyli Arc A750 Limited Edition zarówno w kwestii liczby klatek na sekundę, jak i ogólnych osiągów. Uśredniając wyniki, Intel Arc B580 sprawuje się o 24% lepiej od Arc A750.

Intel Arc B580 w starciu z Arc A750 Limited Edition (Źródło: Intel)

Aby porównać Arc B580 z rozwiązaniami konkurencji, Intel wybrał sobie nienajgorszego przeciwnika – Nvidia GeForce RTX 4060. Okazuję się jednak, że wcale nie jest to walka, w której można jednoznacznie wyłonić zwycięzcę. W zależności od tytułu, Arc B580 radzi sobie lepiej (Cyberpunk 2077, Diablo IV) lub gorzej (Counter Strike 2, Gears 5), jednak ostatecznie na ustawieniach „Ultra” i w rozdzielczości 1440p Arc B580 osiągał o 10% wyższe wyniki od GPU „Zielonych”.

Porównanie Intel Arc B580 z Nvidią RTX 4060 (Źródło: Intel)

Co jeszcze oferują karty graficzne Intel Arc B570 i Arc B580?

Aby nie zagłębiać się zbytnio w zawiłości GPU Battlemage, warto wspomnieć o zmianie z jednostek wykonawczych SIMD32 na SIMD16. Dzięki mniejszej ilości danych w jednej instrukcji, nad jakimi pracuje karta, pomimo niższej liczby TFLOPS w porównaniu do Arc A750 (14,6 TFLOPS vs. 17,2 TFLOPS) karta powinna radzić sobie szybciej z obliczeniami FP32.

W porównaniu do kart graficznych Alchemist, wydajność cieniowania wierzchołków i siatki na pojedynczym bloku render slice jest teraz trzykrotnie większa w GPU Battlemage. Oprócz tego Arc B570 i Arc B580 oferuje 18 przecięć typu ray/box BVH i dwa przecięcia promień/trójkąt na cykl – u poprzednika było to, kolejno, 12 przecięć typu ray/box BVH i jedno przecięcie promień/trójkąt na cykl. Powinno to przełożyć się na lepsze wyniki z udziałem ray tracingu.

Nie zabrakło też nawiązania do AI. Ulepszony silnik XMX ma odpowiadać za lepsze obliczenia związane z LLM (mierzone w tokenach na sekundę), a AI Playground 2.0 zaoferuje jeszcze sprawniejszy dostęp do lokalnej, generatywnej AI.

Intel Arc Battlemage i AI (Źródło: Intel)

Zbliżając się już do końca – Intel planuje wdrożenie karty referencyjnej wyłącznie w modelu Arc B580 – w wariantach niereferencyjnych możemy spodziewać się udziału takich firm, jak Acer, AsRock, Gunnir, MaxSun, Onix czy Sparkle.

Niereferencyjne karty graficzne Intel Arc Battlemage (Źródło: Intel)

Sugerowana cena za model Intel Arc B570 wynosi 210 dolarów (~860 złotych), natomiast model Arc B580 wyceniono na 250 dolarów (~1020 złotych). Pozostaje czekać na ruch ze strony AMD oraz Nvidii, jak i pierwsze redakcyjne testy kart graficznych. Już teraz można śmiało powiedzieć, że „Magowie Bitewni” mogą okazać się dobrym wyborem dla tych, którzy szukają sposobu na złożenie dobrego komputera w niewygórowanej cenie do grania w rozdzielczości 1440p oraz na wysokich ustawieniach graficznych.