Tego brakowało – kartę Twisto można dodać już do Google Pay!

W Polsce płatności zbliżeniowe cieszą się ogromną popularnością, również dzięki temu, że można ich dokonywać także przy użyciu smartfona i smartwatcha. Nie wszystkie karty da się jednak dodać do elektronicznych portfeli, ale ich lista sukcesywnie się skraca. Od teraz do Google Pay dodacie też kartę wydaną przez Twisto.

Twisto, jak każdy nowy pomysł, potrzebuje trochę czasu, aby przekonać do siebie użytkowników. FinTech ten ma o tyle trudniejsze zadanie, że jakiś czas temu na polski rynek przebojem wdarł się Revolut, którego można uznać za największego konkurenta (nawet jeśli oferty obu marek dość mocno różnią się od siebie). Czesi starają się jednak przekonać nowych użytkowników do swojej usługi kolejnymi udogodnieniami.

Twisto to przede wszystkim karta kredytowa z początkowo niewielkim limitem (najczęściej 1500 złotych; później może zostać zwiększony, jeśli klient terminowo spłaca swoje zobowiązania) i okresem bezodsetkowym (bieżący miesiąc + 15 dni po jego zakończeniu) oraz możliwością odroczenia płatności nawet o 21 dni za zakupy w sieci (dostępna jest ona w ponad 300 sklepach internetowych w Polsce). Do tego, przy transakcjach w innych walutach, FinTech oferuje „korzystny kurs” wymiany, podobnie jak Revolut.

Ostatnio w Twisto pojawił się cashback, który (jak przekonałem się na własnym przykładzie) działa, chociaż jego wadą jest to, że FinTech nie podaje dokładnej wartości procentowej zwrotu przy danego rodzaju transakcji, a jedynie jego wartość maksymalną lub zakres (od-do iluś procent).

Kartę Twisto można dodać już do Google Pay

Chociaż już wspomniany cashback może okazać się skutecznym magnesem na klientów, to do regularnego korzystania z Twisto sporo osób prawdopodobnie przekona też możliwość dodania karty wydanej przez Czechów do usługi Google Pay. Mimo że FinTech (jeszcze?) oficjalnie o tym nie poinformował, to mi udało się już to zrobić. Co ciekawe, w aplikacji pokazuje się inna wersja kolorystyczna karty niż ta, którą posiadam w swoim portfelu, ale nie ma to żadnego znaczenia – najważniejsze, że Twisto spełniło swoją obietnicę o rychłym umożliwieniu dodawania karty do Google Pay.

Twisto poinformowało, że pracuje także nad możliwością dodania wydanej przez siebie karty do usługi Apple Pay, ale nie wiemy, kiedy Czesi wypełnią swoje deklaracje. Mimo wszystko użytkownicy urządzeń Apple nie będą musieli długo na to czekać, a przynajmniej tak obiecuje FinTech.

Źródło: własne dzięki Cashless