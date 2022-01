Chrome OS wychodzi poza Chromebooki. Aplikacja kalkulatora dostępna dla wszystkich jako PWA

Google dokonuje powolnych zmian w swoim systemie dla Chromebooków. Starsze aplikacje Chrome OS sukcesywnie podmieniane są przez programy PWA (Progressive Web App). Dzięki temu mamy do nich dostęp przez przeglądarkę.

Google zmienia oblicze Chrome OS

Gigant z Mountain View usprawnia i ulepsza Chrome OS. Miejsce starszych aplikacji zaczynają zajmować programy PWA. Niesie to ze sobą wiele korzyści. Nie tylko ujednolica to strukturę samego systemu, ale także umożliwia wykorzystywanie takich aplikacji gdzie indziej. Innymi słowy, dane oprogramowanie nie musi być powiązane z konkretną platformą.

W ten sposób właśnie może byś wykorzystywana najnowsza wersja kalkulatora w Chrome OS. Przetestować mogą go wszyscy z dostępem do internetu przez przeglądarkę.

Począwszy od nowej aktualizacji Chrome OS 97, nowy kalkulator dystrybuowany jest w postaci aplikacji PWA. Nie różni się specjalnie od oryginalnej aplikacji. To pod maską zaszło więcej zmian. Dzięki temu, wpisując w pasku wyszukiwania przeglądarki adres Calculator.apps.chrome możemy sami zobaczyć interfejs nowego „starego” kalkulatora. Tylko pamiętajcie, że jest on napisany tak, by było go łatwo używać w orientacji poziomej. Odpalenie adresu na smartfonie nie będzie najprzyjemniejszym przeżyciem ;)

Program jest w pełni funkcjonalny także w trybie offline, co może być przydatne dla użytkowników Chrome OS, nie będących wiecznie podłączonymi do sieci.

To tylko jedna z wielu zmian, jakie wkrótce czekają system Google przeznaczony dla laptopów. Producent powinien wkrótce wprowadzić do Chrome OS nowy styl wizualny Material You. Ponadto, nowościami będą: szybkie udostępnianie plików między urządzeniami, sprawdzanie gramatyki offline czy ulepszony szybki podgląd kalendarza, zintegrowanego z systemem. Na nudę narzekać nie można.