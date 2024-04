Kalendarz Google wreszcie będzie przyjaźniejszy użytkownikom

Kalendarz Google jest jedną z najpopularniejszych aplikacji tego typu na świecie, ale zdecydowanie nie jest najbardziej dopracowanym programem. Użytkownicy wiele mają do zarzucenia pod kątem desingu oraz UX i zdaje się, że firma z Mountain View usłyszała te głosy, ponieważ wreszcie wprowadziła długo wyczekiwaną zmianę.

Kalendarz Google wymaga przebudowy

Kalendarz Google, który jest bezpośrednio zintegrowany z innymi usługami Google, jest z całą pewnością jedną z najpopularniejszych aplikacji kalendarzowych na świecie. Możliwość tworzenia spotkań w Google Meet, które automatycznie zostają wbite w kalendarz, to tylko jedna z wielu funkcji, jakie ta apka ma.

Inną z ciekawych opcji jest możliwość zintegrowania tego programu z Zapier lub Make, dzięki czemu da się zautomatyzować wiele rzeczy i procesów, łącząc je właśnie z kalendarzem Google, co pozwala zaoszczędzić sporo czasu.

Pomimo tego, że jest to świetne narzędzie, to jednocześnie w mojej opinii ma po prostu źle zaprojektowany design, a wiele osób w sieci zwraca uwagę na słaby UX. Zdaje się, że gigant z Mountain View wziął sobie do serca te uwagi, ponieważ w sieci można znaleźć screeny nowego wyglądu aplikacji, gdzie pod kalendarzem umieszczono pasek z klikalnymi przyciskami przypisanymi do każdego miesiąca.

Screen z aplikacji Kalendarz Google (źródło: Karol Kunat / Tabletowo.pl)

Kiedy zadebiutuje nowa aktualizacja?

Na X (ex-Twitter) Manuel Vonau opublikował screen z aplikacji Kalendarz Google, który pokazuje właśnie nowy wygląd programu oraz możliwość przeskakiwania do innych miesięcy poprzez klikalne przyciski na pasku pod głównym modułem z podziałem na dni.

7.7 Ocena

Na razie jest to jednak aktualizacja po stronie serwera (numer wersji: 2024.15.0-624771919), co oznacza, że nie wszyscy użytkownicy mają do niej dostęp. Jak widać, Karol np. może już korzystać z tej funkcji, podczas gdy ja, nawet po aktualizacji aplikacji (po stronie użytkownika), nie widzę tej opcji.

Wydaje się jednak, że wkrótce ona zadebiutuje u wszystkich użytkowników, ponieważ Google stale rozwija tę aplikację, a ten update na pewno ułatwi wielu osobom korzystanie z programu.