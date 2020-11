Masz takie hasło? Lepiej się nie przyznawaj, tylko od razu je zmień!

Każdy chciałby czuć się bezpiecznie, lecz nie każdy robi wszystko, aby jego dane i konta nie dostały się w niepowołane ręce. Hasło to bowiem klucz, na który ostrzy sobie ząbki wielu hakerów, dlatego ważne jest, żeby było ono silne. Niestety, jak ponownie się okazuje, najpopularniejsze można odkryć w mniej niż sekundę.

Kto się włamie na moje konto? Mnie to nie dotyczy

Włamał się kiedyś ktoś na Wasze konto? Jeśli nie, macie albo dużo szczęścia, albo rozumu, bo ustawiacie trudne do odkrycia i unikalne hasło. Niektórym może się wydawać, że nie ma się czego bać, ale mogę Wam zdradzić, że jedna z osób w naszej redakcji ostatnio nagminnie dostaje powiadomienia, że ktoś próbował zalogować się na jej konto w różnych serwisach. Na jej szczęście, ani razu się to nie udało, ale pokazuje to, że nie trzeba być gwiazdą, celebrytą czy prominentną personą, aby ktoś zainteresował się naszym kontem.

Niestety, wiele osób bagatelizuje kwestię bezpieczeństwa i ustawia banalne hasło do konta w serwisach, do których się loguje. Co gorsza, często wybiera takie samo do wielu różnych stron, ułatwiając uzyskanie dostępu niepowołanym osobom.

Trzeba bowiem wiedzieć, że w wielu przypadkach, jeśli ktoś postronny uzyska dane do logowania do jednego serwisu (adres e-mail bądź login i hasło), próbuje zalogować się z ich użyciem na innych stronach. Właśnie dlatego tak ważne jest ustawianie unikalnych i trudnych do złamania haseł oraz – jeśli to możliwe – włączanie weryfikacji dwuetapowej.

Najpopularniejsze hasło to… ponownie „123456”

Niestety, mimo że regularnie pojawiają się apele o to, aby hasło do konta spełniało kryteria, które sprawiają, ze jest ono bezpieczne, ogromna rzesza użytkowników nic sobie z nich nie robi.

Jak podaje NordPass, najpopularniejszym hasłem w 2020 roku było… „123456”. Nie trzeba chyba mówić, że nie jest ono bezpieczne – można je złamać w mniej niż sekundę, a na dodatek zostało ono odkryte ponad 23,5 mln razy! W pierwszej dziesiątce znajduje się więcej podobnych, choć – co ciekawe – pojawiły się w niej też dwa nowe: „picture1”, które da się złamać w trzy godziny i „senha” (wystarczy 10 sekund, aby je odkryć).

TOP 10 najpopularniejszych haseł w 2020 roku (źródło: NordPass)

W rankingu 200 najpopularniejszych haseł w 2020 roku jest też jedna, ciekawa pozycja, a mianowicie „jobandtalent”, do złamania którego potrzeba aż… trzech lat! Ponadto do tej pory zostało ono ujawnione zaledwie 5 razy, ale wcale nie oznacza to, że jest bezpieczne.

Najlepiej, aby hasło składało się z ponad ośmiu znaków (choć im dłuższe, tym lepiej), w tym małych i dużych liter, cyfr oraz znaków specjalnych, czyli wykrzyknika, pytajnika itp. Do każdego konta należy też ustawić inne. Jeśli ktoś będzie miał problem z ich zapamiętaniem, może je zapisać w zeszycie lub wykorzystać cyfrowe rozwiązanie (jak 1Password) i w przeglądarce/magazynie haseł na urządzeniu mobilnym po pierwszym logowaniu.

