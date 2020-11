Jaki duży telewizor kupić? Wybieramy telewizor 75-calowy lub większy

Dla każdego pojęcie duży telewizor będzie znaczyło coś innego. Ci, którzy przesiądą się z 32 czy 40 cali na 55-calowy ekran, już będą mówić „duży”. Jednak te naprawdę duże telewizory mają 75 cali lub więcej i to właśnie im poświęcimy całą uwagę w dzisiejszym poradniku. Jaki duży telewizor kupić? Jaki 85-calowy lub 75-calowy telewizor wybrać? Sprawdzamy najlepsze modele 2020 roku – także te w rozsądnych cenach.

Cena dużego telewizora? Czy duże telewizory są drogie?

Ceny dużych telewizorów topnieją lawinowo. Wciąż jednak różnica w cenie między telewizorem 65-calowym a 75-calowym to często 50% wartości, a czasem nawet i 100%. Skąd te różnice? Wpływ na to mają trzy czynniki.

Po pierwsze, choć popularność dużych telewizorów rośnie, to nadal nie mamy do czynienia z tak dużym popytem, jak w przypadku mniejszych rozmiarów. Po drugie, koszty produkcji też są wyższe przy niektórych znaczących elementach – w końcu to nie tylko większa matryca, ale też obudowa, a nawet karton, itd. Wreszcie tak duże telewizory są droższe w transporcie i to na każdym etapie logistyki.

Czy jednak duże telewizory są drogie? Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że 3 z 5 prezentowanych w tym zestawieniu telewizorów kosztuje mniej niż 8 tysięcy złotych, a najtańszy kosztuje poniżej 4 tysięcy złotych, to nie jest to wygórowana cena. W dodatku dwa z nich oferują wielostrefowe podświetlanie i w wariancie 85-calowym kosztują poniżej 10 tysięcy złotych.

Obecnie cena telewizorów 75-calowych jest podobna do ceny ekranów 65-calowych podobnej klasy 4 lata temu. Natomiast ceny topowych 85-calowych ekranów 4K są niższe niż ceny 55-calowych ekranów 4K w chwili ich pojawienia się na rynku 8 lat temu. To porównanie cen pokazuje gigantyczną zmianę w rynku telewizorów, jaka zaszła na przestrzeni niecałej dekady. Współcześnie zakup dużego telewizora to częściej bariera psychologiczna niż finansowa, porównując chociażby ceny z innymi sprzętami elektronicznymi.

Na co zwrócić uwagę kupując duży telewizor?

Do dużego ekranu nie trzeba przekonywać nikogo, kto przed takim zasiadł. Zwłaszcza teraz, gdy kina są zamknięte i tylko w domu możemy cieszyć się filmami. W naszym domowym kinie możemy w dodatku nie tylko oglądać filmy i seriale, ale też grać.

Jaki powinien być duży telewizor? Jeśli zakup nie jest ograniczony finansowo, to w pierwszej kolejności powinniśmy zwrócić uwagę na podświetlanie. Przy tak dużych ekranach, krawędziowe podświetlanie będzie dokuczać i będzie widoczne. Potrzebujemy więc telewizora z wielostrefowym podświetlaniem, ewentualnie telewizora OLED. Niestety, ekrany OLED w rozmiarze 77 cali są wciąż bardzo drogie.

W przypadku dużych telewizorów naprawdę warto zdecydować się na telewizor z nieco wyższej półki, oferujący właśnie wielostrefowe tylne podświetlanie, 120 Hz matrycę, a także zaawansowany procesor przetwarzający obraz. Wszak nie wszystkie treści, które będziemy na nim wyświetlać, będą w pięknym 4K. Czasem zdecydujemy się na treści HD, a czasem filmik na YouTube czy inne treści archiwalne będą w SD. Dlatego też potrzebny jest ekran radzący sobie dobrze z upscalingiem obrazu. Na dużym ekranie nic się przecież nie ukryje.

Najciekawsze 75-calowe telewizory

W zestawieniu 75-calowych telewizorów, wiele modeli pokrywa się z ekranami 65-calowymi, których zestawienie znajdziecie tutaj. Nie powinno to jednak dziwić, producenci oferują całe gamy swoich telewizorów w różnych przekątnych. Telewizory o tych samych oznaczeniach oraz różnych przekątnych nie zawsze są jednak tożsame jakościowo. Warto to weryfikować.

W zestawieniu prezentowane są modele, które rzeczywiście są godne polecenia w danym rozmiarze i w swym przedziale cenowym.

Samsung UE75TU8002

Wbrew pozorom nie taki podstawowy telewizor Samsunga. Model ma smukły design, oferuje tryb ambient i ma minimalistycznego pilota One Remote. Jeśli chodzi o funkcje dla graczy, oferuje tryb gry z upłynnieniem i niski input lag oraz automatyczny tryb gry.

To wciąż jednak telewizor z matrycą 60 Hz i krawędziowym podświetlaniem. Natomiast cena sprawia, że jest bardzo atrakcyjną propozycją.

Sony KD-75XH9096

Sony XH90 to wyjątkowa rodzina w ofercie Sony. Prawdziwy hit japońskiego producenta. Na premierę PlayStation 5 firma przygotowała serię dobrze wycenionych telewizorów o świetnych parametrach technicznych.

XH90 to HDMI 2.1, wielostrefowe podświetlanie, dobry procesor obrazu i Android TV.

Sony KD-75XH9096 w Media Expert

Samsung QE75Q80T

Samsung ma też w ofercie bezpośredniego rywala dla XH90 od Sony. To, który z tych telewizorów wybierzemy, zależy w gruncie rzeczy od naszych osobistych preferencji – na przykład tego, czy wolimy Tizena, czy Androida oraz który design przemawia do nas bardziej.

Technicznie telewizory są do siebie zbliżone, choć Q80T ma nieco lepsze efekty HDR. Z drugiej strony nie wspiera tak pożądanego formatu Dolby Vision. Sam polecam go ze względu na Smart TV.

Samsung QE75Q800T

Q800T to inna liga w świecie telewizorów. Ekran ten korzysta z matrycy 8K. Jednak to nie rozdzielczość, a zaawansowany procesor przetwarzania obrazu z wykorzystaniem AI oraz wielostrefowe, gęste podświetlanie sprawiają, że warto zwrócić na niego uwagę.

W poszukiwaniu najwyższej jakości warto zwrócić się w kierunku Q800T.

Samsung QE75Q800T w Media Expert

LG OLED 77 CX

Ekrany OLED w dużych rozmiarach ograniczają się właściwie do 77 cali. Na razie dla przeciętnego konsumenta, nawet tego bardzo zamożnego, rozmowa o 88-calowym OLEDzie 8K to fantastyka (telewizor kosztuje 120 tysięcy złotych).

Dlatego CX w wariancie 77-calowym to wciąż model najciekawszy i świetny pod względem jakości obrazu, gdy chcemy skorzystać z technologii OLED w większej przekątnej.

LG OLED 77 CX w Media Expert

Poniżej znajdziecie zestawienie prezentowanych modeli: