Co jest lepsze niż no-limit? Ano dwa no-limity

Jeśli wizja, w której masz dwa numery, a płacisz jak za jeden, wydaje Ci się interesująca, to koniecznie czytaj dalej. Operator sieci Play wystartował bowiem z promocją, dzięki której możesz liczyć na dokładnie takie warunki. Haczyk jest taki, że musisz postawić na jeden z dwóch najwyższych pakietów abonamentowych.

Co oferuje Play w pakietach L i Homebox? Pełen no-limit

Zarówno oferta L, jak i Homebox, zawiera: nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, jak również internet 5G bez ograniczeń transferu oraz prędkości, a także podstawowy pakiet telewizji Play Now. Słowem: pełen no-limit i jeszcze coś. Dodatkowo w wariancie Homebox otrzymujesz drugą kartę SIM – również z nielimitowanym internetem bezprzewodowym (można ją na przykład zainstalować w routerze i w ten sposób uzyskać domowy internet 5G).

Normalnie za ofertę L trzeba płacić 95 złotych miesięcznie, a za Homebox – 105 złotych miesięcznie (w obu przypadkach po rabatach za e-fakturę, terminowe płatności i zgody marketingowe). Teraz jednak operator sieci Play przygotował ciekawą promocję – za tę samą, a nawet niższą cenę możesz mieć nie jeden, lecz dwa abonamenty.

Teraz możesz mieć 2 numery w cenie 1 – wystartowała promocja w Play

Krótko mówiąc: możesz przenieść do Play swoje dwa numery, a płacić jak za jeden lub nawet nieco mniej. W przypadku oferty L zapłacisz po 45 złotych za każdy (czyli razem 90 złotych), a w przypadku Homebox – 60 złotych za pierwszy i 45 za drugi (razem 105 złotych).

Promocja na 2 numery w Play (screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

A co z osobami, które nie chcą przenosić numerów, tylko wykupić dwa nowe? W ich przypadku również obowiązuje promocja, choć jest minimalnie drożej. Mogą skorzystać z oferty L i zapłacić 50 złotych za każdy numer (czyli razem 100 złotych).

Zauważyłem jeszcze coś, czym Play nie chwali się w oficjalnym komunikacie. Przy przeniesieniu lub zakupie jednego nowego numeru niezależnie od pakietu aktywacja wynosi 50 złotych. W promocji zaś opłata aktywacyjna dla przenoszących numer wynosi 75 złotych, a dla kupujących nowy numer – 85 złotych. Cóż, różnica zwróci się dość szybko, ale i tak warto być jej świadomym (można nawet podejść do tego w ten sposób, że jest taniej, bo w przeliczeniu na numer wychodzi trochę mniej).