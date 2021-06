Intel DG1 przetestowany. Co oferuje karta graficzna producenta procesorów?

Intel pełną parą pracuje nad własnymi układami graficznymi. Pierwsze karty powinny ukazać się na rynku na początku następnego roku, ale do sieci już trafiają testy układów graficznych Niebieskich. Dzięki temu znamy wydajność Intel DG1 w kilku grach komputerowych.

Specyfikacja Intel DG1 sugeruje, że mamy do czynienia z budżetową konstrukcją

Układ Intel DG1 oferuje 80 jednostek wykonawczych EU oraz 640 procesorów strumieniowych (jednostek shadera). Rdzeń graficzny ma bazowe taktowanie na poziomie 1200 MHz, ale częstotliwość w trybie boost może wynieść nawet 1500 MHz. Ponadto Intel DG1 zapewnia 4 GB dedykowanej pamięci VRAM LPDDR4x 4266 MHz, a kości pamięci oparte są na 128 bitowej magistrali.

Reklama

Wartość TDP karty to z kolei 30 W, więc układ nie potrzebuje aktywnego chłodzenia w postaci wentylatora, jak i dodatkowego zasilania. Jeżeli chodzi o zaplecze wyjść, to na pokładzie są złącza DisplayPort, HDMI oraz nieco zapomniane DVI-D.

Około dwa miesiące temu w internecie pojawiło się bezpośrednie porównanie budżetowego układu Radeon RX 550, opartego na leciwej już mikroarchitekturze Polaris, z Intel DG1. Sam test nie był do końca miarodajny, bowiem został przeprowadzony tylko w jednym tytule, więc ciężko na tej podstawie było określić prawdziwego zwycięzcę.

Ekipa ETA Prime przeprowadziła jednak bardziej kompleksowy. Użyła do testów zestaw komputerowy, który – poza kartą graficzną Intela – wykorzystuje średniopółkowy procesor Core i5-11400F. Co ciekawe, producent wcześniej ogłosił, że układ Intel DG1 jest kompatybilny tylko i wyłącznie z procesorami Intel Coffee Lake (9. generacji) oraz Comet Lake (10. generacji), lecz brak wsparcia najnowszych CPU mógłby być dosyć kontrowersyjny.

Tytuł Rozdzielczość (piksele) Ustawienia Graficzne Średnia wartość FPS Forza Horizon 4 1920 x 1080 Niskie 63 Injustice 2 1920 x 1080 Niskie 60 Overwatch 1920 x 1080 Średnie 82 Fortnite 1920 x 1080 Wydajność 184 Genshin Impact 1920 x 1080 Średnie 58 Rocket League 1920 x 1080 Wysokie 101 GTA V 1920 x 1080 Normalne 85 Cyberpunk 2077 1280 x 720 Niskie 29 Red Dead Redemption 2 1600 x 900 Niskie 39

Jak widać, Intel DG1 jest budżetową kartą graficzną, która najlepiej będzie sprawowała się w grach esportowych typu CS:GO, Valorant, LOL czy benchmarkowany przez ETA Prime Overwatch. Jest to układ wydajnościowo bardzo zbliżony do kilkuletniego AMD RX 550.

Wydajność karty graficznej jest jak najbardziej rozsądna – nie powinniśmy oczekiwać po takim maluchu bez porządnego systemu chłodzenia niesamowitej wydajności w najnowszych tytułach AAA, bo przecież nie do tego została zaprojektowana. Osobiście najbardziej jestem ciekawy, jak Intel DG1 będzie sprawdzał się w porównaniu do APU AMD. Na takie testy i porównania musimy jeszcze poczekać do oficjalnej, ogólnoświatowej premiery kart graficznych Intela.