Masz te słuchawki Jabra? Aktualizacja przynosi spore zmiany

Marka Jabra postanowiła wprowadzić aktualizacje do swoich flagowych modeli słuchawek dousznych Elite 8 Active i Elite 10. Producent podkreśla, że zmiany nie tylko poprawią jakość dźwięku, ale także zwiększą użyteczności urządzeń. Jakie nowości są już dostępne dla właścicieli tego sprzętu?

Co nowego w Jabra Elite 10?

Słuchawki, o których mowa oferują swoim użytkownikom m.in. 10-mm przetwornik dynamiczny 10, wsparcie dla Dolby Atmos ze śledzeniem ruchów głowy Dolby Head Tracking, Bluetooth 5.3 z kodekami SBC i AAC, ANC, wodoodporność IP57 i czas pracy na jednym ładowaniu do 8 godzin.

Na łamach Tabletowo.pl Kuba w swojej recenzji stwierdził, że cechuje je świetna jakość dźwięku oraz wygoda użytkowania. Zauważył jednak, że aktywna redukcja szumów wymaga dopracowania. Wygląda na to, że właśnie się tego doczekaliśmy.

Producent zapewnia, że w aktualizacja oprogramowania przynosi nowe algorytmy redukcji hałasu oparte o sztuczną inteligencję. Poprawa ma być słyszalna, ponieważ głosy osób znajdujących się w pobliżu będą lepiej tłumione. Jabra deklaruje, że redukcja hałasu ma działać dwa razy lepiej. Ponadto firma wprowadza do Elite 10 ANC także dla połączeń telefonicznych.

źródło: Jabra

Aktualizacja przynosi spore zmiany

Jabra Elite 8 Active to słuchawki douszne przeznaczone dla aktywnych. Spełniają one wymogi standardu MIL-STD-810H oraz mogą pochwalić się certyfikatem IP68. Nad jakością dźwięku czuwają tu 6-mm przetworniki. W tym modelu również pojawiło się ANC i Bluetooth 5.3 z funkcją multipoint.

Aktualizacja wprowadza tutaj udoskonaloną technologię ANC HearThrough. Przyda się to szczególnie w wietrzne dni, dzięki aktualizacji oprogramowania wykorzystującej system dwóch mikrofonów do bardziej efektywnego rozpoznawania hałasu wiatru. To przekłada się na zdecydowanie wyższy komfort użytkowania np. podczas biegania.

Aktualizacje oprogramowania dla modeli Elite 8 Active i Elite 10 są już dostępne za pośrednictwem aplikacji Jabra Sound+ dla wszystkich użytkowników – zarówno nowych, jak i tych, którzy już korzystają ze słuchawek. Jeśli jesteście posiadaczami jednego z tych modeli, to prawdopodobnie niedługo otrzymacie w aplikacji powiadomienie informujące o możliwości pobrania poprawek.

