Planujesz przesiadkę z iPhone’a na Samsunga? Dzięki iTest sprawdzisz interfejs systemu

Po kilku latach korzystania z iOS, szczególnie jeśli mocno opieramy się na różnych gestach, początkowy kontakt z Androidem może być dość trudny. Na szczęście, jeśli planujemy zakup Samsunga Galaxy, możemy sprawdzić interfejs z poziomu iPhone’a. Wystarczy aplikacja iTest.

Namiastka nakładki Samsunga na iPhonie

Południowokoreański producent postanowił wydać webową aplikację, która umożliwia poznanie podstaw interfejsu w smartfonach z linii Galaxy. Skierowana jest ona dla użytkowników iPhone’ów, którzy z różnych względów, zaczęli zastanawiać się nad przesiadką na konkurencyjne urządzenia.

W celu uruchomienia aplikacji należy tylko odwiedzić specjalnie przygotowaną stronę internetową, a następnie dodać skrót do ekranu głównego. To już wszystko. Teraz, po uruchomieniu iTest, będziemy mogli poznać, jak wygląda system operacyjny na smartfonach Samsunga.

Co ciekawe, aplikacja zapewnia nawet dość sporą interakcję. Użytkownik może uruchomić wybrane aplikacje, takie jak Wiadomości, Telefon, Galerię czy nawet Samsung Health, Samsung Kids lub sklep z aplikacjami Galaxy Store. Należy zaznaczyć, że mamy do czynienia z wersjami demonstracyjnymi, pozbawionymi wybranych funkcji i mającymi tylko pokazać najważniejsze elementy.

Dodatkowo, jeśli uruchomimy aparat, to zobaczymy krótki samouczek przygotowany wraz z fotografem Loganem Dodds. Krótkie przewodniki dostępne są także w innych aplikacjach, aby potencjalny klient Samsunga mógł poznać wszystko, co najważniejsze.

Z poziomu iTest nie zadzwonimy i nie wyślemy SMS-a do dziewczyny, żony czy kumpla. Nie będziemy mogli przejrzeć zdjęć lokalnie zapisanych na iPhonie. Jak już wcześniej wspomniałem, to tylko namiastka interfejsu, a nie jego pełna wersja. Ponadto, iTest po prostu nie ma dostępu do danych użytkownika iOS.

Nie zastąpi to doświadczenia z używania Samsunga Galaxy

Mimo iż iTest wydaje się nawet interesującą propozycją, to całość należy traktować raczej jako akcję marketingową Koreańczyków. Na podstawie tak prostej aplikacji, ponadto korzystając z zupełnie innej platformy, nie podejmiemy finalnej decyzji o zmianie smartfona. W końcu, Samsung to nie tylko podstawowy interfejs, ale multum innych opcji i rozwiązań opierających się o zastosowany sprzęt, chociażby aparat, głośnik czy czytnik linii papilarnych.

Jak zwraca uwagę serwis MacRumors, aplikacja reklamowana jest obecnie w Nowej Zelandii. Mimo tego, może ją sprawdzić każdy zainteresowany właściciel iPhone’a.