iPhone’y z MagSafe a rozruszniki serca – oficjalne stanowisko FDA

Doniesienia, jakoby najnowsze iPhone’y, wyposażone w magnesy MagSafe, mogły zakłócać pracę urządzeń medycznych, w tym rozruszników serca, wywołały spory niepokój, do tego stopnia, że badania w sprawie zleciła amerykańska Agencja Żywności i Leków – FDA. Wygląda na to, że nabywcy nowych smartfonów Apple mogą spać spokojnie, choć trzeba uważać.

Opublikowane na łamach amerykańskich, medycznych czasopism branżowych efekty obserwacji lekarzy, mogły mrozić krew w żyłach u wszystkich, którzy zdecydowali się nabyć nowe iPhone’y, a przeszli zabieg wszczepienia rozrusznika serca czy kardiowertera. Na towarzyszących materiałom tekstowym nagraniach mogliśmy obejrzeć, jak w momencie zbliżenia iPhone’a 12 do klatki piersiowej pacjenta z wszczepionym rozrusznikiem, urządzenie ratujące życie wyłącza się.

Od tego momentu zakup i korzystanie z najnowszych smartfonów Apple były stanowczo odradzane osobom z problemami kardiologicznymi, a także pracującym w szpitalach, gdzie roi się od zaawansowanej aparatury medycznej podtrzymującej życie.

Tymczasem, zgodnie z opinią FDA, wcale nie jest tak źle.

Nowe iPhone’y bezpieczne dla osób z rozrusznikami serca, ale trzeba uważać

Amerykańska Agencja Żywności i Leków oceniła ryzyko wystąpienia problemów z urządzeniami medycznymi, w wyniku kontaktu z najnowszymi iPhone’ami, jako niskie. Co istotne, to samo odnosi się do wszystkich podobnych urządzeń wyposażonych w silne magnesy, których wkrótce w sprzedaży może pojawić się znacznie więcej.

By korzystać z nich bezpiecznie, należy jednak przestrzegać trzech prostych zasad:

urządzenia wyposażone w silne magnesy nie mogą znaleźć się w odległości mniejszej niż 6 cali (15,24 cm) od wszczepionego sprzętu medycznego ,

, osoby z wszczepionymi rozrusznikami serca, kardiowerterami, itp. nie powinny nosić urządzeń wyposażonych w silne magnesy blisko klatki piersiowej (w domyśle – w kieszeni marynarki czy koszuli),

(w domyśle – w kieszeni marynarki czy koszuli), wszelkie wątpliwości należy zgłosić i wyjaśnić z lekarzem prowadzącym.

iPhone’y 12 to jedne z najlepszych smartfonów na rynku, dlatego fakt, że mimo wyposażenia ich w magnesy MagSafe, mogą być używane przez osoby z wszczepionymi urządzeniami medycznymi, z pewnością jest dla nich dobrą wiadomością. Należy jednak pamiętać, że to zdrowie jest najważniejsze i zachować bezpieczeństwo we wszelkim kontakcie z elektroniką.