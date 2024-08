Apple zadba o lepsze selfie w nowych iPhone’ach

Apple planuje wprowadzenie ulepszeń w kamerach do selfie nowych modeli swoich smartfonów. Seria iPhone 17 ma zaoferować użytkownikom znacznie lepsze możliwości fotografowania za pomocą nowego przedniego apartu.

Co już wiemy o iPhone’ach 17?

Najnowsze doniesienia sugerują, że seria iPhone 17 przyniesie znaczące zmiany zarówno w designie, jak i funkcjonalności. W skład serii mają wejść cztery modele: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max oraz nowy iPhone 17 Slim, który ma zastąpić dotychczasowe modele z „Plusem” w nazwie.

Wszystkie modele mają być wyposażone w wyświetlacze wspierające technologię ProMotion z odświeżaniem 120 Hz. iPhone 17 i 17 Pro mają zostać wyposażone w 6,27-calowe ekrany, natomiast modele Slim i Pro Max otrzymają, odpowiednio, 6,65-calowe i 6,86-calowe wyświetlacze. Modele Pro mają być wyposażone w konfigurację foto z 48 Mpix aparatem głównym, teleobiektywem, ultraszerokokątnym aparatem oraz czujnikiem ToF. Podstawowy model iPhone 17 będzie oferował dwa aparaty.

Nowe iPhone’y mają być napędzane przez procesory Apple A19 Bionic i A19 Pro. Dodatkowo, różnice między modelami będą dotyczyć materiałów, z których są wykonane. Podstawowe modele otrzymają aluminiowe, a wersje Pro będą wyposażone w tytanowe ramki.

Nowa jakość selfie z iPhonem 17

Jednym z widocznych ulepszeń w nadchodzących iPhone’ach będzie także nowa przednia kamera o rozdzielczości 24 Mpix. Według analityka Jeffa Pu, wszystkie cztery modele iPhone 17 będą wyposażone w taką samą kamerę do selfie. To znacząca zmiana w porównaniu do obecnych modeli, które oferują 12 Mpix przednie aparaty. Wyższa rozdzielczość kamery ma zapewnić nie tylko lepszą jakość zdjęć, ale także wyższą szczegółowość i lepsze odwzorowanie kolorów.

Nowy sensor ma być również wspierany przez oprogramowanie Apple, które dodatkowo poprawi jakość wykonywanych zdjęć poprzez funkcje takie jak HDR, tryb nocny i poprawa ostrości. Warto wziąć jednak pod uwagę fakt, że spodziewana premiera tej serii iPhone’ów nastąpi prawdopodobnie we wrześniu 2025 roku.

Obecnie gigant z Cupertino jest zapewne na etapie tworzenia prototypów nowych smartfonów i wszystko może się zmienić. Oprócz „standardowych” iPhone’ów, Apple szykuje się także do premiery swojego pierwszego składanego urządzenia.