Opóźnienie iPhone’a 12 było jednorazowe. Następca ma ujrzeć światło dzienne w standardowym terminie

Tegoroczna jesień przyniosła trzy duże konferencje firmy Apple. Podczas pierwszej z nich nie zobaczyliśmy jednak najnowszych iPhone’ów. Ich prezentację mogliśmy obejrzeć nieco później. W 2021 roku sytuacja ma wrócić do normalności.

2020 mówi sam za siebie

Zbliżający się ku końcowi rok był czasem niezwykle trudnym, przede wszystkim z uwagi na pandemię SARS-CoV-2, która doprowadziła do poważnych perturbacji również w największych przedsiębiorstwach.

Skutki przerwania łańcuchów dostaw i przerw w pracy chińskich fabryk odczuło również Apple. Z uwagi na zaistniałe okoliczności, produkcja nowych iPhone’ów, która zazwyczaj rozpoczynała się początkiem lata, w obecnym roku wystartowała dopiero we wrześniu.

iPhone 12 Pro

Nie było sensu organizować prezentacji w standardowym, wrześniowym terminie, ponieważ zainteresowani klienci musieliby czekać na swoje smartfony do przełomu października i listopada, czyli zdecydowanie zbyt długo. W takiej sytuacji decyzja o opóźnieniu prezentacji była jedyną słuszną.

Na szczęście, już się kończy

Opóźniona prezentacja iPhone’ów wywołała dyskusję o tym, czy termin prezentacji kolejnych modeli również zostanie przesunięty, by tegorocznym urządzeniom zapewnić cykl życia o tej samej długości, co poprzednim. Jak donosi znany analityk Apple, Ming-Chi Kuo, w 2021 roku sytuacja wróci do normy, a prawdopodobny iPhone 13 ujrzy światło dzienne podczas prezentacji zorganizowanej we wrześniu.

Popyt na iPhone’a 12 mniejszy niż spodziewany? Nic z tych rzeczy!

Pojawiły się również przypuszczenia, że powrót do wcześniejszej prezentacji iPhone’ów jest uzasadniony tym, że obecne modele nie sprzedają się tak dobrze, jak planowano w Cupertino. Z tego powodu, koniecznym miało stać się ograniczenie zamówienia na SoC Apple A14 w firmie TSMC, o około 20%, w pierwszym kwartale 2021 roku. Ming-Chi Kuo stanowczo zaprzeczył tym doniesieniom, informując, że zapotrzebowanie Apple na układy SoC do iPhone’ów pozostanie na niezmienionym poziomie.

Apple iPhone 12 Pro

iPhone’y oznaczone numerem 12, przyniosły stosunkowo niewiele zmian względem poprzedników. Zdecydowanie największą było pojawienie się wersji iPhone 12 Mini, czyli upragnionego przez wielu smartfona o mniejszych wymiarach. Co przyniesie kolejna generacja? Przekonamy się już za 10 miesięcy.