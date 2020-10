Etui do iPhone’a za 250 zł z wadą, a Apple nie widzi problemu

Niestety, nie wygląda to dobrze, szczególnie jeśli spojrzymy na wysoką cenę. Niektórzy właściciele iPhone’ów 12 zgłaszają, że kupili oryginalne etui z poważną wadą.

Silikonowe etui z MagSafe z wadą

Wraz z wprowadzeniem iPhone’ów 12, do oferty Apple dołączyły dedykowane akcesoria z technologią MagSafe, w tym także kilka różnych etui. Okazuje się, że niektóre silikonowe posiadają wadę, mogącą negatywnie wpłynąć na korzystanie ze smartfona.

Jak informuje serwis Tom’s Guide, powołując się na wątki na Reddicie, część oryginalnych etui Apple jest uszkodzona. Dokładniej chodzi o wersję silikonową, wyposażoną w MagSafe, która przeznaczona jest do tegorocznych topowych smartfonów z Cupertino – iPhone 12 i iPhone 12 Pro.

Według relacji niezadowolonych klientów, etui nie posiadało wycięć na głośniki, mimo iż faktycznie powinny one się one znajdować w części chroniącej dolny bok smartfona. Ich brak oznacza, że dźwięk jest znacząco tłumiony, co utrudnia słuchanie muzyki, oglądanie filmów, a także może sprawić, że użytkownik nie usłyszy dźwiękowego powiadomienia o nadchodzącym połączeniu.

„Tak powinno być”

Owszem, podczas produkcji mogą zdarzyć się błędy i różne uszkodzenia produktu. Powinien on jednak zostać od razu wymieniony na nowy, jeśli klient zauważy wady. Jeśli Apple tak by postąpiło, to nie moglibyśmy mówić o jakimkolwiek większym problemie.

Cóż, obsługa klienta Apple zaliczyła jednak poważną wpadkę. Użytkownik Reddita, który kupił etui z wadą, informuje, że zgłosił to firmie. Obsługa klienta okazała się jednak niezbyt pomocna, a wręcz zaczęła podsuwać stwierdzenia, że tak faktycznie powinno być. Tak, początkowo starali się przekonać, że etui nie powinno mieć wycięć na głośniki.

Na szczęście, cała sytuacja finalnie zakończyła się pozytywnie. Po kolejnych rozmowach z działem obsługi klienta, wspomniany użytkownik w końcu usłyszał, że powinien udać się do Apple Store w celu wymiany etui na nowe. Mimo tego, niesmak po początkowych wyjaśnieniech pozostał.

Należy dodać, że mamy do czynienia z oryginalnym etui, które w Polsce kosztuje 250 złotych, czyli znacznie więcej niż wiele innych etui o zbliżonej jakości. Pomijając już kwestię tego, że kontrola jakości w firmie z Cupertino nie jest idealna, to uwagę najbardziej zwraca początkowe podejście obsługi klienta. To w ogóle nie powinno mieć miejsca.