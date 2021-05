iOS 14.5.1 do pobrania. Apple naprawiło jedną z nowych funkcji, a także usunęło poważną lukę

Zaledwie tydzień po udostępnieniu większej aktualizacji iOS i innych systemów operacyjnych, Apple wydało zestaw poprawek. iOS 14.5.1 nie wprowadza odczuwalnych nowości, ale naprawdę warto pośpieszyć się z jego pobraniem.

Firma Tima Cooka naprawia błędy

Mimo iż iOS 14.5 doczekał się wielu wersji beta, a okres testowy dla wszystkich zainteresowanych użytkowników trwał prawie 90 dni, to nie udało się uniknąć błędów. Jak już kiedyś napisałem, jakość oprogramowania z Cupertino wzbudza ostatnio coraz więcej wątpliwości. Delikatnie mówiąc, nie wygląda to zbyt dobrze. Z drugiej strony, pewnym pocieszeniem niech będzie fakt, że Apple całkiem sprawnie reaguje na zgłoszone błędy i luki.

Właściciele wszystkich iPhone’ów, które otrzymały ostatnią większą aktualizację, mogą już pobrać iOS 14.5.1. Nie mamy do czynienia z nowymi funkcjami, co jest raczej oczywiste – tydzień między poszczególnymi wydaniami to stanowczo za mało, aby firma Tima Cooka wprowadziła większe zmiany. Tym razem aktualizacja skupia się na ogólnej poprawie jakości systemu.

iOS 14.5.1

iOS 14.5.1 naprawia błąd w nowej funkcji App Tracking Transparency, która pozwala zablokować śledzenie przez moduły reklamowe. Okazało się, że niektórzy użytkownicy po wyłączeniu funkcji i ponownej jej aktywacji, nie otrzymywali komunikatów z aplikacji z prośbą o pozwolenie na śledzenie. Problem nie powinien już występować.

Ponadto iOS 14.5.1 usuwa poważny błąd w WebKit, który mógł być wykorzystany przez odpowiednią przygotowaną stronę internetową ze złośliwym oprogramowaniem. Należy zaznaczyć, że Apple zaleca tutaj jak najszybszą aktualizację, bowiem luka naraża bezpieczeństwo wielu użytkowników. Warto dodać, że odpowiednia łatka pojawiła się również na starsze iPhone’y – iOS 12.5.3.

Luka w WebKit została usunięta również w przypadku innych urządzeń Apple. Firma udostępniła jeszcze iPadOS 14.5.1, watchOS 7.4.1, a także macOS 11.3.1.

Większe zmiany otrzymaliśmy w zeszłym tygodniu

iOS 14.5, który trafił na iPhone’y pod koniec kwietnia, wprowadził m.in. odblokowywanie za pomocą Face ID, moduł App Tracking Transparency, usprawnienia w aplikacji Muzyka i Podcasty, opcję wyboru głównego odtwarzacza muzyki w Siri czy wsparcie dla lokalizatorów AirTag. To obecnie największą aktualizacja do „Czternastki”, jaką mogliśmy pobrać i prawdopodobnie najdłuższa lista nowości aż do momentu wydania iOS 15.