Masz internet u tego operatora? Zrobisz jedną rzecz, a jego prędkość wystrzeli w kosmos

Play ogłosił akcję, która zaskoczyła tysiące klientów. Operator tymczasowo zwiększa prędkość internetu stacjonarnego do maksymalnej wartości dostępnej technicznie w danej lokalizacji. Wystarczy jedno proste działanie, by odczuć różnicę natychmiast.

Bezpłatne przyspieszenie internetu. Wystarczy restart routera

Play rozpoczął akcję, w ramach której wybrani użytkownicy internetu stacjonarnego mogą korzystać z maksymalnej prędkości swojego łącza. To wszystko bez żadnych dopłat i bez konieczności podpisywania nowych umów. Zmiana została wprowadzona automatycznie, a operator informuje o niej klientów poprzez wiadomości e-mail.

Aby skorzystać z podniesionej przepustowości, wystarczy zrestartować router, czyli po prostu wyłączyć go na kilka sekund i włączyć ponownie. Po ponownym uruchomieniu urządzenie zaloguje się do sieci z nowymi parametrami, a prędkość internetu wzrośnie do poziomu, który dotąd był zarezerwowany dla droższych pakietów.

Według komunikatu operatora, celem akcji jest umożliwienie klientom przetestowania pełnego potencjału sieci Play w codziennych zadaniach. Firma zachęca, by w tym czasie sprawdzić, jak działa internet z pełną prędkością, i samodzielnie ocenić, czy warto pozostać przy wyższym poziomie przepływności po zakończeniu promocji.

W sieci nie zabrakło komentarzy klientów, którzy potwierdzają, że po restarcie routera zauważyli zauważalne przyspieszenie transferu. Część użytkowników odebrała to jako pozytywny gest ze strony operatora, inni z kolei sugerują, że może to być element strategii, zachęcającej do migracji z dawnych ofert UPC do nowych planów Play.

Do kiedy można cieszyć się z szybszego internetu w Play?

Play zaznacza, że przyspieszenie obowiązuje do 31 października 2025 roku, po czym łącza automatycznie wrócą do standardowych ustawień zgodnych z umową. Klient nie musi podejmować żadnych działań ani kontaktować się z infolinią. Ten proces odbywa się w pełni automatycznie.

Promocja obejmuje klientów Play korzystających z internetu stacjonarnego, również tych, którzy wcześniej posiadali usługi przejęte po fuzji z UPC. Operator nie ujawnił dokładnej liczby osób objętych akcją, ale zasięg ma być szeroki i obejmujący różne technologie dostępu, w tym światłowód oraz łącza kablowe.

Bez względu na motywy operatora, efekt dla klientów jest jeden. Przez cały październik mogą korzystać z internetu o prędkościach, które wcześniej wymagałyby dopłaty. Jeśli po zakończeniu okresu testowego zdecydują się na pozostanie przy wyższej prędkości, będą mogli dokonać zmiany warunków w ramach swojej umowy. Warto podkreślić, że w wielu przypadkach będzie to już oferta Play, a nie UPC.