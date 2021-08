Graj, ucz się, pracuj, twórz. Laptop do gier potrafi wiele

Akcja partnerska

Myśląc o typowym laptopie do gier wyobrażamy sobie dużą, ciężką konstrukcję, której zadaniem jest, przede wszystkim, zapewnienie jak najwyższej wydajności, zwłaszcza ze strony układu graficznego. Owszem, tak jest w istocie, jednak, jak pokazuje życie, gamingowe przeznaczenie laptopa wcale nie musi świadczyć o tym, że nie poradzi sobie w innych zadaniach.

Kiedy uniwersalny laptop to za mało

Chcąc kupić możliwie jak najbardziej wszechstronny laptop, co do zasady, decydujemy się na urządzenie uniwersalne. Typowy, biurowy notebook z dość mocnym procesorem, ale bez dedykowanego układu graficznego. To komputer, który zapewni wysoki komfort pracy zdalnej i wykonywania codziennych zadań, takich jak nauka, przeglądanie internetu czy komunikacja ze znajomymi. Co jednak zrobić w sytuacji, gdy chcielibyśmy ten sam komputer wykorzystywać do gier i to tych bardziej wymagających?

Rozwiązaniem może być zakup jednego z laptopów typowo gamingowych, z nieco niższej półki cenowej. Koszt tego typu konstrukcji to około 4000 złotych, czyli niewiele więcej niż typowego laptopa uniwersalnego. W zamian za to otrzymać możemy urządzenie, które w codziennej eksploatacji poradzi sobie równie dobrze, a gdy przyjdzie do zaprezentowania wysokiej wydajności, na przykład w ulubionej grze, również nie zawiedzie.

ASUS ROG Strix G15

Laptop uniwersalny a gamingowy – podstawowe różnice

Wiemy już, że komputer gamingowy jest w stanie zapewnić znacznie wyższą wydajność od laptopa biurowego, kosztując nieco więcej, ale wcale nie tak dużo, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Zwiększona wydajność, zwłaszcza w kwestii możliwości zapewnianych przez dedykowaną kartę graficzną, to jego kluczowy atut. Kluczowy wcale nie oznacza jednak, że jedyny.

Klienci, którzy zdecydują się na zakup laptopa gamingowego, zamiast uniwersalnego, mogą również liczyć na wyświetlacz o nieco lepszych parametrach, zwłaszcza, gdy mówimy o częstotliwości odświeżania. Nawet tańsze konstrukcie dedykowane graczom, oferują matryce z odświeżaniem 120 Hz, a czasem nawet 144 Hz.

Sporym atutem, zwłaszcza w sytuacji, gdy laptop wykorzystywany jest jako „komputer stacjonarny”, może być szersza baza portów, właśnie w komputerze gamingowym. Szersze możliwości rozbudowy to kolejny atut po stronie urządzeń dla graczy. Tego typu laptopy, bardzo często mają wolną, dodatkową zatokę na dysk SSD, a także dwa gniazda na pamięć RAM. Dzięki temu zwiększenie pamięci na dane i pamięci operacyjnej jest bardzo prostą czynnością, którą bez problemu można wykonać samemu.

ASUS TUF Gaming F15

Jaki jest koszt tych atutów? Poza ceną, należy wziąć pod uwagę większe wymiary i wagę komputera, które mogą okazać się lekkim utrudnieniem w jego transporcie. Trzeba również pamiętać o tym, że laptop dedykowany graczom cechuje się wydajniejszymi podzespołami. Procesor dedykowany do pracy w tego typu notebooku, w przeciwieństwie do typowo ultramobilnej konstrukcji, będzie miał większe zapotrzebowanie na energię, podobnie jak dedykowana karta graficzna. W praktyce oznacza to, że laptop uniwersalny pozwoli na dłuższą pracę na baterii od gamingowego. O ile? Na tak postawione pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi – zbyt wiele zależy od przyjętego scenariusza użytkowania. W typowych zadaniach biurowych czy podczas przeglądania internetu, różnica raczej nie okaże się odczuwalna. Jeśli jednak zdecydujemy się robić coś, co wyciśnie z procesora i karty graficznej znacznie więcej, komputer poprosi o podłączenie do zasilania już po kilkudziesięciu minutach.

ASUS TUF Gaming F15

W mojej opinii, atuty komputery gamingowego przewyższają jego mankamenty, dlatego, o ile tylko fundusze na to pozwalają, zamiast komputera uniwersalnego, wybrałbym właśnie gamingowy. Skoro więc taka decyzja została podjęta, przyszła pora zdecydować, który spośród tańszych laptopów dla graczy wybrać?

Rozwiązania poszukam wybierając z portfolio urządzeń marki ASUS, szczególnie imponującego właśnie pod względem laptopów gamingowych. Znajdziemy w nim zarówno konstrukcje podstawowe, czyli takie, jakim przyjrzymy się w tym materiale, jak również te totalnie bezkompromisowe, złożone z najbardziej wydajnych komponentów, jakie w danej chwili znajdują się w ofercie producentów.

Jeśli jesteście ciekawi, jak korzysta się z tego typu maszyny, zapraszam do mojej recenzji komputera ASUS ROG Strix SCAR, która na łamach Tabletowo.pl ukazała się świeżo po premierze karty graficznej, jaka znalazła się w jego wnętrzu – NVIDIA GeForce RTX 3080.

Tutaj skupimy się na kilkukrotnie tańszych propozycjach. Oto one.

ASUS TUF Gaming F15

Laptopy z serii ASUS TUF Gaming, przez lata obecności na rynku, zasłynęły z korzystnego stosunku ceny do oferowanych możliwości. W niewielkim budżecie, częstokroć tylko nieznacznie przekraczającym ten wymagany do zakupu komputera uniwersalnego, oferują wszystko to, co może przydać się graczowi na wirtualnym polu bitwy.

ASUS TUF Gaming F15

Przedstawiciel serii, którego wybrałem do tego materiału, to komputer wyposażony w procesor Intel Core i5-10300H, w towarzystwie 8 GB pamięci operacyjnej, z możliwością rozszerzenia nawet do 32 GB. By zapewnić wymagane w grach osiągi, sparowany został z jedną z kart graficznych NVIDIA GeForce GTX: 1650 albo 1650 Ti.

W przypadku tego komputera, dane zapisać możemy na dysku SSD o pojemności 512 GB, a obraz z gier obejrzymy na monitorze o przekątnej 15,6 cala. Choć wykorzystano matrycę IPS, gwarantującą żywe kolory i szeroki kąt widzenia obrazu, jej częstotliwość odświeżania to aż 144 Hz. Gwarantuje to nie tylko możliwość wyświetlenia większej ilości klatek na sekundę w grach, ale też niezrównaną płynność interfejsu systemowego i podstawowych aplikacji.

Jak przystało na laptop gamingowy, ASUS TUF Gaming F15 oferuje podświetlaną klawiaturę. Producent nie zapomniał również o kamerce umieszczonej nad ekranem.

ASUS TUF Gaming F15

ASUS ROG Strix G15

Podobnie jak TUF Gaming F15, ROG Strix G15 to konstrukcja z ekranem o przekątnej 15,6 cala. Od tańszego modelu różni się jednak kilkoma istotnymi parametrami specyfikacji technicznej. Po pierwsze, znajdziemy tu procesor autorstwa AMD. To jednostka Ryzen 5 5600H, której towarzyszy 16 GB pamięci operacyjnej, również z możliwością rozszerzenia do 32 GB.

W przeciwieństwie do TUF-a, ASUS zdecydował o umieszczeniu tutaj jednego z najnowszych dostępnych układów graficznych – NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti ze wsparciem dla ray tracingu i DLSS.

Pozostałe elementy specyfikacji są zbliżone – tu również mamy matrycę IPS z odświeżaniem 144 Hz i dysk o pojemności 512 GB. Języczkiem uwagi może być zastosowane w laptopie podświetlenie Aura Sync, na które składa się podświetlana klawiatura i okalający pasek świetlny.

ASUS ROG Strix G15

Nieduża dopłata, spore korzyści

Zbierając dane do niniejszej publikacji, uważnie przyglądałem się cenom opisanych wyżej komputerów. W przypadku modelu TUF Gaming F15, cena coraz szybciej zbliża się do pułapu 3000 złotych, w zależności od dostępnych promocji w poszczególnych sklepach. W praktyce oznacza to, że za naprawdę niewielką dopłatą, a czasem wręcz jej brakiem, uda się kupić znacznie ciekawszy komputer, z dedykowaną kartą graficzną i matrycą o ponadstandardowej częstotliwości odświeżania.

Laptop gamingowy jako uniwersalny? Z mojej strony, stanowcze TAK.

