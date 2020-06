Hybrydy Fiata automatycznie włączą tryb elektryczny w centrach miast

Koncern Fiat Chrysler Automobiles (FCA) planuje wyposażyć swoje hybrydy w system, który pozwoliłby na automatyczne wyłączenie silnika spalinowego podczas wjazdu do miejskich stref bezemisyjnych.

Sposób na strefy czystego transportu

W europejskich miastach coraz częściej występują obszary, w których nie mogą poruszać się samochody wyposażone tylko w silnik benzynowy lub diesla. Niekoniecznie jednak trzeba posiadać pojazd w pełni elektryczny, aby móc wjechać do ograniczonej strefy. Interesującą alternatywą są hybrydy, które mogą przez określony dystans korzystać wyłącznie z energii zgromadzonej w akumulatorach.

Producenci samochodów, aby ułatwić i zwiększyć komfort jeżdżenia hybrydami w miastach, wprowadzają rozwiązania umożliwiające automatyczne przejście w tryb elektryczny. Taką funkcję znajdziemy chociażby w odświeżonym BMW serii 5. Dostępna jest ona w każdej hybrydzie typu plug-in.

Samochody FCA stworzone z myślą o strefach bezemisyjnych

Nad technologią zbliżoną do BMW eDrive Zone pracuje również koncern FCA. Docelowo może ona trafić do wszystkich hybryd z wtyczką należących do grupy. Jak informuje Reuters, program pilotażowy przeprowadzany jest w Turynie, ale najpewniej finalnie funkcja będzie dostępna również w innych europejskich miastach.

Projekt o nazwie Turin Geofencing Lab zakłada wykorzystanie systemu z zintegrowanymi czujnikami, które pozwalają samochodowi na wykrycie, że znalazł się w strefie z ograniczeniami ruchu. W takiej sytuacji silnik spalinowy jest automatycznie wyłączany, a pojazd przechodzi w tryb elektryczny.

System został już sprawdzony w Jeepie Renegade 4xe, czyli hybrydzie typu plug-in. Z kolei w przyszłym roku testy mogą zostać rozszerzone o kolejne hybrydowe modele FCA.

Nie jest jeszcze jasne, kiedy przedstawiony system zostanie udostępniony wszystkim klientom. Jego wdrożenie jak najbardziej mogłoby przełożyć się na większe zainteresowanie hybrydami Fiata i innych marek będących częścią FCA. W końcu, testowana funkcja umożliwiłaby właścicielom hybryd na wygodne korzystanie z przywilejów zarezerwowanych dla pojazdów w pełni elektrycznych.

Warto zaznaczyć, że amerykańsko-włoski koncern, podobnie jak wielu innych producentów samochodów, ma ambitne plany związane z elektryfikacją swojej oferty. Zakładają one wprowadzenie w ciągu najbliższych lat nowych, w pełni elektrycznych pojazdów oraz hybryd.

