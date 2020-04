Huawei osiągnął zakładany cel na 2019 rok, ale liczył na lepsze wyniki

Blokada handlowa ze strony Stanów Zjednoczonych mocno dała się we znaki Huawei, lecz mimo przeciwności, firmie udało się zrealizować założony na 2019 rok cel. Przedsiębiorstwo miało jednak chrapkę na lepsze wyniki.

Wyniki finansowe Huawei za 2019 rok

Jest dobrze, ale mogło być jeszcze lepiej. Huawei zakładał bowiem, że przez cały miniony rok kalendarzowy wszystkie działy wygenerują przychód w łącznej wysokości 858,8 mld juanów (równowartość 123 mld dolarów amerykańskich) i po podsumowaniu okazało się, że udało się to osiągnąć. Co jednak ciekawe, w kwietniu 2019 roku firma planowała zwiększyć cel do 135 mld USD, lecz tego nie zdołano już dokonać. Mimo wszystko przychód był wyższy o 19,1% wyższy niż w roku 2018.

Jak przyznał sam producent, wpływ na to miało nałożenie blokady handlowej przez Stany Zjednoczone w maju 2019 roku. Huawei został wpisany na tzw. listę podmiotów, co uniemożliwia mu utrzymywanie kontaktów handlowych z amerykańskimi przedsiębiorstwami, jeśli te nie postarają się o stosowną licencję (co uczynili m.in. Microsoft i Qualcomm). Najbardziej dotkliwy okazał się jednak brak dostępu do aplikacji i usług Google na urządzeniach mobilnych marki, które stanowią bardzo ważne źródło przychodów.

W 2019 roku dział, odpowiedzialny za m.in. smartfony, tablety i laptopy, wygenerował aż 54% całego przychodu za miniony rok. Mowa tu o kwocie rzędu 467,3 mld juanów (66,93 mld USD). Huawei jest jednak przekonany, że gdyby nie niekorzystne okoliczności, byłby on o „co najmniej” 10 mld dolarów wyższy. Ponownie, powodem jest słabsza sprzedaż smart-telefonów, bowiem zanim na dobre (nowe modele) straciły dostęp do aplikacji i usług Google, wokół producenta zrobiło się spore zamieszanie, które zniechęciło wiele osób do zakupu urządzeń tej marki (Chińczyków wręcz przeciwnie).

W 2019 roku Huawei osiągnął zysk netto w wysokości 62,7 mld juanów (9 mld USD), co oznacza wzrost o zaledwie 5,65% rok do roku. „Zaledwie”, bowiem w ubiegłych latach był on znacznie wyższy (o 25% w 2018 roku i o 28% w 2017).

Huawei nie ukrywa, że największy wpływ na jego wyniki finansowe za 2019 rok miały nałożone przez Stany Zjednoczone sankcje. Firma na razie nie jest w stanie oszacować, jak bardzo na sprzedaż jego urządzeń oddziałuje pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 – według producenta jest jeszcze za wcześnie, aby wyciągnąć precyzyjne wnioski, ale jednocześnie deklaruje, że przynajmniej w najbliższym czasie będzie w stanie zaspokoić popyt na jego urządzenia. Bierze jednak pod uwagę scenariusz, że jeśli sytuacja się nie unormuje, będzie musiał przetrwać ten trudny okres i przezwyciężyć trudności, jakie przyniesie mu los.

