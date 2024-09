Huawei Watch GT 5 ma być „przełomowy”. Bardziej jednak w środku niż na zewnątrz

Już 19 września w Barcelonie firma Huawei zamierza zaprezentować pewien „innowacyjny produkt”. Przygotowane na tę okazję grafiki sugerują, że będzie to najnowszy smartwatch z rodziny GT. Możliwe, że już teraz – dzięki wyciekowi – poznaliśmy jego wygląd i pierwsze elementy specyfikacji.

Smartwatch Huawei Watch GT 5 przyniesie przełom?

Huawei Watch GT 5 ma stanowić „przełom” w kontekście monitorowania zdrowia. Producent podobno zmienił sposób rozmieszczenia czujników w środku, udoskonalił same sensory, a do tego jeszcze zmodyfikował algorytmy – dzięki temu ten topowy smartwatch ma oferować wyśmienitą precyzję połączoną z wysoką wydajnością. I to w każdej kategorii: od monitorowania pulsu, przez badanie saturacji krwi i temperatury ciała, po standardowe funkcje sportowe.

Usprawnienia doczeka się też funkcja Health Glance, umożliwiająca wykonanie „kompleksowego” badania zdrowia w mniej niż minutę. Chodzi o cykl kilkunastu błyskawicznych pomiarów, między innymi EKG, tętna, saturacji, stresu i sztywności tętnic. Poza tym nie zabraknie też wbudowanego modułu GPS i przeszło setki trybów sportowych (z poważnymi ulepszeniami w obrębie tych najważniejszych, takich jak bieg czy jazda na rowerze).

Co jeszcze zawiera specyfikacja Huawei Watch GT 5?

Wyciek Spill Some Beans sugeruje, że podobnie jak Huawei Watch GT 4, nowy zegarek będzie dostępny w dwóch rozmiarach: 41 oraz 46 mm. Ten drugi zaś będzie mieć bardziej ostre rysy, co również znane jest nam z obecnej generacji. Mniejszy wariant zostanie wyposażony w wyświetlacz AMOLED o średnicy 1,32 cala i zaoferuje 7 dni działania po naładowaniu do pełna. Z kolei ekran większego ma mieć 1,43 cala i podziała nawet dwa razy dłużej.

Huawei Watch GT 5 (41 mm) / fot. spillsomebeans

W obu przypadkach użytkownicy mogą liczyć na wytrzymałe konstrukcje. Główna część obudowy zostanie wykonana ze stali nierdzewnej. Metalowy będzie również pierścień, a ekran zostanie pokryty wzmocnionym szkłem. Całość będzie też wodoodporna w klasie 5 ATM. Brzmi to nieźle, ale o tym, czy to wszystko jest jednak prawdą, przekonamy się dopiero za kilka dni.

Huawei Watch GT 5 (46 mm) / fot. spillsomebeans.com

Premiera serii Huawei Watch GT 5 na dniach

Możliwe, że równocześnie z modelem Watch GT 5 chiński producent zaprezentuje także smartwatche Watch Fit 4 oraz Watch D2. Niewykluczone są także pokazy urządzeń innej kategorii (jak chociażby tablet MatePad 12X). A warto przypomnieć, że dopiero co mieliśmy okazję zobaczyć wyjątkowo intrygujący, podwójnie składany smartfon Huawei Mate XT.