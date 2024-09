Taka okazja szybko się nie powtórzy. Wyjątkowy smartwatch w świetnej ofercie!

Artykuł sponsorowany

Lubię promocje, w których – kupując rzecz, którą i tak chcę nabyć – dostaję masę dodatków gratis. A gdy do tego dojdzie atrakcyjna cena, niższa niż w przypadku modelu poprzedniej generacji, możemy mówić o swego rodzaju combo, obok którego trudno przejść obojętnie. I dokładnie z takim mamy dziś do czynienia. Zresztą, co tu dużo mówić – przejdźmy do konkretów!

Ta promocja nie potrwa wiecznie

Kupujesz smartwatch – zyskujesz pakiet korzyści. Huawei doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że wszyscy lubimy dostawać coś za darmo. Kupując Huawei Watch D2 dostajemy nie tylko smartwatch, ale też ciśnieniomierz – tyle że w jednym :) Nie mogłam się powstrzymać przed rzuceniem tego suchara. Ale teraz już na poważnie!

Każdy, kto nabędzie najnowszy smartwatch Huawei z ciśnieniomierzem, otrzyma w gratisie słuchawki FreeBuds 5i (o wartości 299 złotych) i jednorazową darmową wymianę paska z poduszką powietrzną w ciągu 2 lat od zakupu (o wartości 199 złotych). Mamy już zatem pakiet o wartości prawie 500 złotych, a to wciąż nie wszystko.

Dodatkowo klienci, którzy zdecydują się na zakup nowych zegarków Huawei (nie tylko Watch D2, ale też Watch GT 5 i Watch GT 5 Pro), dostaną 3-miesięczną subskrypcję Huawei Zdrowie+ (o wartości 104,97 złotych). W tej płatnej wersji usługi użytkownicy mogą korzystać między innymi z treningów, ponad 170 relaksacyjnych utworów czy rozszerzonej funkcji medytacji.

fot. Huawei

A to wciąż nie wszystko

Dostaliśmy już bonusy o wartości ok. 600 złotych i niższą o 200 złotych cenę względem poprzedniej generacji w dniu premiery – wow. A to wciąż nie wszystko, co przygotował dla nas Huawei w swoim sklepie. Co jednak najważniejsze, oferowane promocje, o których zaraz przeczytacie, są naprawdę sensowne.

Kupując Huawei Watch D2 na huawei.pl możemy kupić w zestawie taniej takie akcesoria, jak dodatkowy pasek (bez poduszki powietrznej) za 9,99 złotych (!) czy waga inteligentna Huawei Scale 3… też za 9,99 złotych (!). Te wykrzykniki nie wzięły się znikąd – uważam, że to rewelacyjna oferta, z której aż żal nie skorzystać.

Jak szybko policzycie, za 1618,99 złotych możecie mieć świetny zegarek mierzący ciśnienie, z zapasowym paskiem (i nowym paskiem z poduszką powietrzną w ciągu dwóch lat), słuchawki TWS, wagę inteligentną i dostęp do platformy Huawei Zdrowie+ na trzy miesiące. To brzmi jak świetny deal!

A do tego, jeśli sobie życzycie, możecie skorzystać z wydłużenia gwarancji o rok (z rabatem -60%) oraz rozłożyć płatność na 20 rat RRSO 0% czy skorzystać z darmowej dostawy.

Oferta oczywiście jest ograniczona czasowo i obowiązuje tylko do 27 października.

Gdzie kupić? Huawei Watch D2 ok. 1599 zł oficjalny sklep huawei.pl Zawiera linki afiliacyjne.

No dobrze, ale dlaczego w ogóle warto?

W tytule zajawiłam, że Huawei Watch D2 to wyjątkowy smartwatch – wypadałoby odrobinę rozwinąć tę myśl.

Wszystko rozchodzi się o to, że to niepozorny smartwatch, który skrywa ogromną tajemnicę. Z zewnątrz trudno dostrzec, że jest to sprzęt potrafiący “coś więcej” niż pozostali przedstawiciele zegarków inteligentnych. Mimo eleganckiej i smukłej konstrukcji (dostępnej teraz w dwóch wersjach kolorystycznych), producentowi udało się upakować w nim ciśnieniomierz, na który składa się pompujący się kołnierz.

Zresztą, co ja Wam tu będę dużo gadać. Sprzęt ten przeszedł już przez moje ręce, co oznacza, że recenzja Huawei Watch D2 jest dostępna na łamach Tabletowo. Napisałam w niej, że Watch D2 doświadczył tak ogromnej metamorfozy względem swojego poprzednika, że o ile Watch D można było polecać z czystym sumieniem, tak Watch D2 jest wręcz sprzedażowym samograjem. Zmieniło się sporo, z dużo jaśniejszym (1500 nitów) ekranem na czele. Długi czas pracy pozostał bez zmian!

Dla osób, które potrzebują stale monitorować ciśnienie, posiadanie takiego smartwatcha będzie sporym ułatwieniem. A, co ważne, pomiary oferuje o naprawdę świetnej precyzji – względem tradycyjnych ciśnieniomierzy różnicy praktycznie nie ma. Nic też zresztą dziwnego, Watch D2 może się pochwalić certyfikatem CE MDR, gwarantującym wiarygodność wyników.

Zainteresowałam was tym smartwatchem? Kilkając tutaj przeniesiecie się do sklepu, w którym kupicie Huawei Watch D2 w opisywanej ofercie.

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Huawei Watch D2 to urządzenie medyczne. Używaj go zgodnie z ulotką dołączoną do urządzenia.

Materiał powstał na zlecenie Huawei CBG Polska