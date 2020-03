Huawei wraz z Tencent mogą stworzyć własną platformę do grania w chmurze

Wielka klapa finansowa, jaką bez wątpienia jest Google Stadia i aktualne problemy z obecnością dużych wydawców w GeForce NOW mogły zasiać ziarno zwątpienia wśród osób zainteresowanych graniem w chmurze. Okazuje się jednak, że kolejne duże przedsiębiorstwa zamierzają spróbować swoich sił w tym bądź co bądź niszowym segmencie gamingu. Czy ktoś spodziewał się, że do akcji wkroczy Huawei w kooperacji z chińskim Tencent? Ja na pewno nie.

Kolejna, ogromna inwestycja w dziedzinie cloud gamingu

Według przedstawicieli obu firm, Tencent połączyło siły z Huawei, aby wspólnie stworzyć autorską platformę do grania w chmurze nazwaną na ten moment GameMatrix. W tworzeniu platformy ma zostać wykorzystany między innymi autorski procesor Huaweia – Kunpeng. Podobno powstało nawet specjalne biuro, w którym pracownicy obu firm zajmą się pracami nad projektem i dalszym rozwojem platformy. Nie wiemy, w jakim stadium prac znajduje się GameMatrix, jednak śmiało możemy zakładać, że jest on dopiero we wczesnej fazie projektowania.

Inicjatywa rozwijać ma pomysł na granie w chmurze w kierunku rozszerzonej rzeczywistości i sztucznej inteligencji, co będzie niemałym powiewem świeżości na rynku i faktycznie może pomóc uszczknąć dla siebie spory kawałek tortu.

Tencent ma ogromny talent do sprawnego wykorzystywania swoich pomysłów i jeśli ktoś jest w stanie faktycznie wprowadzić trochę innowacji do pozornie zbadanego rynku cloud gamingu, to najprawdopodobniej będzie to właśnie ten chiński gigant technologiczny.

Tencent to aktualnie jedna z najbardziej liczących się korporacji na rynku gier wideo i nie tylko. Ma ona pod sobą między innymi twórców League of Legends – Riot Games – i posiada nawet sporą część praw do gry Playerunknown’s Battlegrounds i jej mobilnej wersji.

Projekt GameMatrix faktycznie może być ogromnym zagrożeniem dla Google Stadia, Nvidia Geforce NOW czy nadchodzącego wielkimi krokami Microsoft Project xCloud. Żadna z tych platform nie oferuje nic poza samym graniem w chmurze, a rozwinięcie pomysłu o nowe, niewyeksploatowane technologie może być kluczem do sukcesu, który spowodowałby niemałe przetasowania wśród gigantów wirtualnej rozgrywki.

