Huawei chce być jak Apple. Stworzy własny procesor dla komputerów PC

Apple wydając na świat swój autorski procesor ARM dla komputerów Mac, wykonało bardzo dobry krok. Dzięki niemu producent ma pełną kontrolę nad sprzętem, jak i oprogramowaniem, mogąc zapewnić najwyższą wydajność użytkownikom. Jak się okazuje, Huawei też planuje wejść na rynek procesorów ARM dla komputerów PC, co pomoże uniezależnić się chińskiemu gigantowi technologicznemu od Intela czy AMD.

Huawei Pangu to nadchodzący procesor ARM dla komputerów PC

Kilka dni temu w sieci pojawiły się informacje, że Huawei przygotowuje nowego laptopa wyposażonego w procesor Kirin 9006, czyli nieco przerobioną wersję mobilnego układu Kirin 9000, znanego m.in. ze smartfona Huawei Mate 40 Pro. Teraz dowiadujemy się, że producent ma zamiar stworzyć całkowicie nowy procesor oparty na architekturze ARM, który może być dedykowany komputerom.

Huawei Pangu, bo tak się ma nazywać, nie będzie typowym konsumenckim procesorem tak jak czipy z rodziny Apple M1 (Pro, Max), a więc nie trafi do laptopów z serii MateBook, a do profesjonalnych desktopowych stacji roboczych MateStation. Jednak nie do takich, które są dostępne m.in w Polsce, bowiem te niemalże nie różnią się od typowego gotowca typu OEM, tylko raczej do bardziej zaawansowanych konstrukcji. Jest także możliwość, że autorski CPU Huawei Pangu będzie napędzać mniejsze, firmowe serwery.

Nadchodzący procesor chińskiego giganta technologicznego ma być dostępny już w następnym roku, bowiem w sieci krążą plotki, że omawiany CPU ujrzy światło dzienne już w czerwcu 2022. Huawei Pangu, według oczekiwań, ma zaoferować podobną wydajność do układów Apple M1 oraz Qualcomm Snapdragon 8cx 3. generacji.

Jak na razie są to nieoficjalne, niepotwierdzone informacje. Niemniej jednak dobrze by było wreszcie zobaczyć realną konkurencję w segmencie komputerów osobistych. Coraz to więcej firm deklaruje, że chce wejść na ten rynek (np. MediaTek), który jest obecnie zdominowany przez dwie firmy — konkurencja może sprawić, że ceny procesorów będą jeszcze niższe.