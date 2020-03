Huawei P40 Pro królem mobilnej fotografii – DxOMark nie ma wątpliwości

Najwyższe modele smartfonów Huawei zawsze charakteryzowały się bardzo dobrymi właściwościami aparatu. Doceniają to testerzy z DxOMark, zdaniem których najnowszy flagowiec chińskiego producenta bije wszystkie inne urządzenia mobilne pod względem potencjału fotograficznego.

Już podczas konferencji online, Huawei mocno podkreślało swoją przewagę na polu fotografii mobilnej w porównaniu z konkurencją. Znakomite zdolności robienia zdjęć w bardzo słabych warunkach oświetleniowych robiły wrażenie. Gdzieś z tyłu głowy kołatało się przekonanie, że to wszystko powstało na potrzeby skrzętnie ułożonej prezentacji, i że dopiero testy aparatu „na żywo” będą w stanie oddać jakość zastosowanych rozwiązań. Właśnie tego podjął się zespół DxOMark.

Huawei P40 Pro na szczycie rankingu DxOMark

Punktacja Huawei P40 Pro nie pozostawiła żadnych złudzeń. Zgodnie z opinią DxOMark, mamy do czynienia z najlepszym smartfonem do robienia zdjęć i wideo. Aparaty we flagowcu zapewniają bardzo szeroki zakres dynamiczny zdjęć, dobre detale nawet w dalszych ujęciach oraz całkiem sprawne odcinanie i rozmazywanie tła w ujęciach z obiektem na pierwszym planie.

Testerzy chwalili także szybkość łapania ostrości obrazu i ekspozycję, zwłaszcza w nocy. Tam P40 Pro błyszczał najjaśniej, bo różnice między zdjęciami wykonywanymi za pomocą innych smartfonów a tymi z flagowca Huawei, były najbardziej widoczne. Oczywiście wszystko ma swoją cenę: jaśniejsze fotki w trybie nocnym okupiły swoją przejrzystość większymi szumami i brakiem szczegółów, jak też problemami z trafieniem w odpowiednią barwę przedmiotów i tonację twarzy.

Pewne niedociągnięcia widoczne są przy ujęciach ze zbliżeń. Krawędziom kadrów brakuje wtedy szczegółów, co wynika z systemu, jaki wykorzystuje Huawei: średnie wartości przybliżenia obsługiwane są zarówno przez obiektyw tele, jak i główny. Obraz jest łączony, co nie zawsze sprawdza się dobrze.

Inne parametry, w tym możliwości wideo, też zostały wysoko ocenione przez DxOMark. Ogólnie chwalono je za stabilizację obrazu czy szybkie ustawianie ostrości, choć pewne niedociągnięcia pojawiały się podczas filmowania w słabszym czy żarówkowym świetle.

Koniec końców, Huawei P40 Pro uznany został za najlepszy fotograficzny smartfon, jaki dotąd trafił w ręce specjalistów z DxOMark.

Ranking DxOMark zdominowany przez „chińczyki”

Smartfony z Chin już dawno przestały być synonimem taniej tandety. Gdyby rzucić okiem na zestawienie DxOMark z najlepszymi aparatami w smartfonach, to widać, że pierwsze siedem pozycji zajętych jest właśnie przez modele od Huawei, Oppo czy Xiaomi. Wiadomo, że mówimy o modelach z najwyższej półki, ale przecież za takie same uznajemy najdroższe iPhone’y czy Galaxy Note’y. Zmagania są więc bardzo wyrównane.

źródło i zdjęcia: DxOMark dzięki Android Authority

– nowy serwis Tabletowo o Internecie Rzeczy. Sprawdź!