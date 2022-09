Nowy smartfon Huawei jest dość tajemniczy 

Wszyscy czekali na premierę flagowych smartfonów Mate 50. Tymczasem, w sklepie producenta znalazło się także inne nowe urządzenie – Huawei nova 10z. Co zaoferuje ten smartfon?

Huawei nova 10z. Wygląda znajomo?

Nowy smartfon od Huawei jest bardzo podobny do wprowadzonego na rynek w zeszłym roku modelu nova 8 SE Youth. Mowa tu nie tylko o wyglądzie, ale również o specyfikacji. W nova 10z została jedynie zmodyfikowana konfiguracja aparatu.

Smartfon wyposażony jest w potrójny aparat. Główna matryca oferuje rozdzielczość 64 Mpix oraz przysłonę w obiektywie na poziomie f/1.9. Dodatkowo na tylnym panelu został umieszczony ultraszerokokątny obiektyw o przysłonie f/2.5, którego matryca ma rozdzielczość 8 Mpix. Konfigurację dopełnia 2 Mpix aparat przeznaczony do zdjęć makro. Za pomocą Huawei nova 10z pstrykniemy selfie przednią kamerą o rozdzielczości 16 Mpix i przysłonie na poziomie f/2.0.

Huawei nova 10z (zdj producenta)

Ekran tego urządzenia ma przekątną 6,6 cala jest w stanie wyświetlać obrazy w rozdzielczości FHD+ (1800 x 2400 pikseli). Pojemność akumulatora wynosi 4000 mAh. Dodatkowo urządzenie wspiera obsługę ładowania przewodowego o mocy 40 W. Wiadomo również, że do dyspozycji użytkownika zostanie przeznaczone 128 GB lub 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej.

Tajemniczy smartfon

Co znajdzie się pod maską nova 10z? Do końca nie jest to jasne. Na stronie produktu widnieje jedynie informacja, że będzie to ośmiordzeniowa jednostka. Sądząc jednak po podobieństwach do modelu nova 8 SE Youth można spodziewać się, że będzie to chipset Kirin 710A.

Procesor to nie jedyna niewiadoma w specyfikacji tego urządzenia. Producent nie podał również wartości dotyczących tego ile GB RAM zaoferuje smartfon swoim użytkownikom. Póki co, pozostaje to słodką tajemnicą Huawei.

wersje kolorystyczne nova 10z (zdj. producenta)

Dostępność i cena

Huawei nova 10z jest dostępny na chińskim rynku. Urządzenie występuje w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, srebrnej oraz szmaragdowej. Cena za wersję z 128 GB ROM wynosi 1699 juanów (równowartość ~1160 złotych). Za smartfon z 256 GB wbudowanej pamięci trzeba zapłacić 1899 juanów (~1295 złotych). Podczas promocji trwającej w sklepie producenta, obie wersje nova 10z można kupić 100 juanów (~68 złotych) taniej.