Znamy specyfikację i wygląd Huawei MatePad Air na chwilę przed premierą

Huawei z pewnością szykuje się właśnie do kolejnego dużego eventu, który ma odbyć się 18 maja. Najwidoczniej firmie nie udało się utrzymać w tajemnicy przed nami wyglądu i specyfikacji nowego tabletu – modelu MatePad Air.

Huawei MatePad Air bez tajemnic

Źródłem nieoficjalnych informacji jest jeden z użytkowników platformy społecznościowej Weibo, używający pseudonimu „Tech Wizard”. Oprócz kilku zdjęć, które pokazują sprzęt wraz z kilkoma detalami, autor wpisu przy okazji podzielił się z nami specyfikacją, jakiej możemy spodziewać się w nowym urządzeniu Huawei.

Huawei MatePad Air. (Źródło: Weibo)

Zacznijmy najpierw od tego, co może cieszyć oczy. Producent postawił na elegancki wygląd urządzenia z płaską taflą z tyłu i zaokrąglonymi ramkami. Jednym z wariantów kolorystycznych w MatePad Air będzie mieniący się pod światło odcień srebra z błyszczącym logo firmy na pleckach. Uwagę przykuwa również wykonana z przezroczystego materiału wysepka na jeden aparat oraz diodę doświetlającą scenerię.

Przycisk sterowania głośnością znajduje się na górze lewej długiej krawędzi ramki tabletu. Przycisk zasilania pojawił się niewiele dalej, na krótszym boku urządzenia. Całość robi wrażenie sprzętu z półki premium.

MatePad Air. (Źródło: Weibo)

A jak z parametrami tabletu?

Huawei raczej nie planuje uczynić z urządzenia słabeusza. W środku MatePad Air ma pracować bowiem flagowy układ mobilny sprzed kilku lat, mianowicie Snapdragon 888. Wraz z autorską technologią dedykowaną grom wideo, możemy spodziewać się wsparcia dla częstotliwości odświeżania 144 Hz w niektórych mniej wymagających graficznie grach, a w przypadku bardziej imponujących tytułów pokroju Genshin Impact – 90 Hz.

A co ze znaną w historii układu Snapdragon 888 tendencją do mocnego nagrzewania się? Pozostaje wierzyć, że firma zdaje sobie sprawę z cechy chipsetu i przygotowała odpowiednie chłodzenie. Ewentualnie pozostaje mieć nadzieję, że skoro mowa o tablecie, który jest z natury większym urządzeniem od smartfona, to powierzchnia rozpraszania ciepła będzie na tyle duża, że sprzęt nie będzie sprawiał problemu.

Oprócz tego po raz pierwszy w historii Huawei zobaczymy tablet z ekranem w proporcjach 3:2. Wyświetlacz mierzy 11,5 cala, a jego rozdzielczość wynosi 2,8K. Ponadto w urządzeniu pracuje akumulator o pojemności 8300 mAh z opcją szybkiego ładowania o mocy 40 W. MatePad Air pozostaje przy tym wszystkim smukłą konstrukcją – grubość tabletu nie przekracza 6,4 mm.

MatePad Air. (Źródło: Weibo)

Najwyraźniej mamy do czynienia z wszechstronnym urządzeniem skierowanym do młodych osób. Ciekawe, czy Huawei MatePad Air będzie w stanie zaoferować im, oprócz nienajgorszej specyfikacji i ciekawego wyglądu, również konkurencyjną cenę? Przekonamy się o tym już niebawem.