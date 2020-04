Honor wydłuża gwarancję na swoje produkty i oferuje bezpłatny serwis door-to-door

Jeszcze nigdy nie mieliśmy do czynienia z taką sytuacją jak teraz. Panująca epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 mocno ogranicza wszystkich w życiu codziennym, dlatego producenci elektroniki wychodzą z licznymi inicjatywami, które mają na celu nieco załagodzić nienajlepsze nastroje, panujące w społeczeństwie. Honor postanowił wydłużyć gwarancję na swoje produkty i przy okazji zaoferować też bezpłatny serwis door-to-door.

Wydłużona gwarancja na produkty marki Honor i bezpłatny serwis door-to-door

Wszystkie urządzenia tej firmy, którym gwarancja kończy się w okresie od 15 marca do 30 kwietnia 2020 roku, otrzymają bezpłatnie dodatkowy miesiąc ochrony. To dość zaskakujące, że Honor dopiero dziś o tym informuje, ponieważ niektórzy będą mieli bardzo mało czasu na skorzystanie z tego bonusu. W tej sytuacji, jeśli – na przykład – smartfonowi coś dolega, szczególnie powinna ich zainteresować możliwość wykorzystania bez żadnych dodatkowych opłat serwisu door-to-door.

Ten ostatni to nic innego, jak możliwość oddania urządzenia do autoryzowanego serwisu Huawei bez wychodzenia z domu. Jeśli ktoś chce z niej skorzystać, musi na dedykowanej stronie internetowej utworzyć i wysłać zgłoszenie bądź zadzwonić na podany na niej numer telefonu, a następnie bezpiecznie zapakować sprzęt i oczekiwać na kuriera. Po jego naprawieniu, zostanie ono wysłane na podany przez klienta adres. Co ciekawe, producent przy okazji (również za darmo) je zdezynfekuje.

Z bezpłatnego serwisu door-to-door mogą skorzystać wyłącznie klienci, których urządzenia są objęte ochroną gwarancyjną. Oferta ma obowiązywać przynajmniej do końca kwietnia 2020 roku, ale Honor nie wyklucza, że zostanie ona przedłużona – wszystko zależy od tego, jak będzie się rozwijać sytuacja związana z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, która praktycznie zmusza większość osób do niewychodzenia z domu.

Przy okazji warto przypomnieć, że dokładnie taką samą ofertę stworzono również dla produktów marki Huawei – w ich przypadku także zostanie bezpłatnie przedłużona ochrona gwarancyjna (dotyczy urządzeń, którym kończy się ona w okresie od 15 marca do 30 kwietnia 2020 roku), a do tego ich właściciele mogą skorzystać z bezpłatnego serwisu door-to-door (warunek taki sam, jak przy sprzętach Honora).

Huawei za darmo zdezynfekuje Twój smartfon

Źródło: informacja prasowa

– nowy serwis Tabletowo o Internecie Rzeczy. Sprawdź!