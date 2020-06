Do Androida trafiają nowe funkcje Cyfrowej równowagi, pomagające lepiej spać

Czysty Androd nie jest znany z tego, by w systemie znajdowało się zbyt wiele funkcji ułatwiających codzienną obsługę smartfona. Jest raczej dość „surowy”, ale w ostatnich jego wersjach widać pewne zmiany w tej materii. Google ogłasza dodatkowe funkcje Cyfrowej równowagi.

Tryb ułatwiający zaśnięcie

Być może znamy temat: kładziemy się spać, a tu jak na złość, na nasz smartfon zaczynają przychodzić kolejne powiadomienia. Z jednej strony nie chcemy wyłączać urządzenia, a z drugiej chyba wolelibyśmy, żeby nie robiło tyle hałasu, podczas gdy my staramy się wyciszyć. Sprawa może być tym bardziej frustrująca, im mniej czasu na sen nam pozostało ;)

Google wprowadza do Androida coś, co pomoże nam lepiej zarządzać czasem tuż przed położeniem się spać. Tryb „Przed snem” (czy jakkolwiek będzie przetłumaczony na język polski) to rozwinięcie opcji Cyfrowej równowagi, gdzie dotąd mogliśmy wykorzystać harmonogram do określenia, jak mają zachowywać się określone aplikacje – na przykład o jakiej porze powiadomienia z nich mają przestać nam przeszkadzać.

Teraz jeszcze łatwiej będzie nam zarządzać tymi funkcjami. W jednym miejscu wyłączymy powiadomienia, przyciemnimy ekran i zawęzimy paletę kolorów do skali szarości tak, by niepotrzebnie nie pobudzały mózgu.

Więcej miejsca na sen w aplikacji Zegara

Zegar zyska nowe funkcje związane z naszym rytmem snu. Pomoże obliczyć odpowiednią porę na pobudkę, bazując między innymi na zapisanych na następny dzień wydarzeniach w kalendarzu. Sprawdzi też, jakie aplikacje zajmowały naszą uwagę w czasie, gdy… powinniśmy spać.

Dodatkowo wprowadzono funkcję, która procesowi wstawania ujmuje nieco cierpienia, zwłaszcza w miesiącach, gdy budzimy się na długo przed wschodem słońca. Sunrise Alarm wyświetli na ekranie smartfona wizualną wskazówkę, że alarm się zbliża (stopniowo rozjaśniający się wyświetlacz) – co może być pomocne, gdy jednym okiem zerkamy na zegar, by zorientować się, czy mamy jeszcze parę minut na drzemkę.

Nowe funkcje zaczynają być już udostępniane smartfonom z serii Google Pixel, a na innych urządzeniach z Androidem powinniśmy zobaczyć je jeszcze tego lata.

źródło: Google