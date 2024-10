Hammer Glass ochroni ekran Twojego smartfona przed nożem i bakteriami

Artykuł sponsorowany

Na rynku akcesoriów dla smartfonów pojawia się coraz więcej rozwiązań, które obiecują najwyższy poziom ochrony ekranu. Jedną z wyróżniających się propozycji jest Hammer Glass – polska marka, która swoje produkty tworzy m.in. we współpracy z Corning, a jej szkła mogą wytrzymać nawet uderzenie młotkiem. To jednak nie wszystko, bo szkła Hammer Glass oferują także antybakteryjną strukturę i wiele więcej. Zapraszam na szybki przegląd ich oferty.

Znajdziesz tu ochronę na wiele smartfonów – od iPhone’a po Samsunga

Hammer Glass oferuje bogaty wybór produktów dla różnych marek smartfonów, w tym najnowszych modeli smartfonów z serii iPhone 15 czy Samsung Galaxy S24. Asortyment polskiej marki obejmuje zarówno szkła hartowane, jak i szkła hybrydowe, a także nowatorskie rozwiązania, takie jak szkła szafirowe, które charakteryzują się twardością przekraczającą 9H.

Szkła ochronne Hammer Glass są projektowane z myślą o użytkownikach, którzy wymagają więcej niż może dać im standardowa ochrona. Dla najnowszych modeli iPhone’ów marka oferuje szkła, które bez problemu współpracują z Face ID. Dla modeli z serii Samsung Galaxy, Hammer Glass przewiduje szkła hartowane, które doskonale zabezpieczają ekrany o zaokrąglonych krawędziach, zapewniając pełną ochronę bez kompromisów w estetyce.

Dzięki różnorodności produktów, Hammer Glass może pochwalić się ofertą, która pasuje do smartfonów z wyższej półki, jak i bardziej budżetowych modeli. Firma współpracuje z producentami smartfonów, co pozwala jej na bieżąco dostarczać szkła dopasowane do najnowszych urządzeń na rynku. Na stronie internetowej można znaleźć naprawdę wiele modeli producentów takich jak wspomniany już Samsung, Apple, a także Xiaomi, Motorola, OnePlus, Oppo i wiele innych.

źródło: Hammer Glass

Wysoka wytrzymałość i antybakteryjna ochrona Twojego wyświetlacza

Czym Hammer Glass wyróżnia się na tle konkurencji? Kluczowym aspektem jest ekstremalna wytrzymałość ich produktów. Marka twierdzi, że szkła Hammer Glass są w stanie wytrzymać uderzenie nożem, co potwierdzają testy przeprowadzone przez producenta. Szkła hartowane Hammer Glass są wykonane z materiału o twardości 9H, co oznacza, że można go zarysować jedynie ostrzem diamentowym.

Jednak ochrona fizyczna to nie wszystko. Hammer Glass, idąc krok dalej, wprowadził do swojej oferty szkła z antybakteryjną strukturą, która ma za zadanie eliminować do 99,9% bakterii. To ważny element w czasach, kiedy coraz więcej osób zwraca uwagę na higienę urządzeń elektronicznych. Badania pokazują, że ekrany smartfonów mogą być pełne bakterii, a dzięki tej innowacji Hammer Glass pomaga chronić nie tylko ekran, ale i zdrowie użytkowników.

Zwróćcie tutaj uwagę, że szkła te oferują antybakteryjną strukturę, a nie powłokę. Czy to taka wielka różnica? Chociaż z pozoru może wydawać się, że nie, to jednak jest znacząca. W Hammer Glass jony srebra znajdują się w całym przekroju szkła, a nie tylko na jego zewnętrznej powłoce, która po czasie może się zetrzeć. W praktyce oznacza to, że nawet po długim czasie użytkowania produkt nie straci swoich antybakteryjnych właściwości.

Stoisko marki na targach IFA 2024 (źródło: Hammer Glass)

Jednym z flagowych produktów Hammer Glass jest szkło szafirowe, przeznaczone dla najbardziej wymagających klientów. Szafir, drugi po diamentach najtwardszy materiał na Ziemi, gwarantuje najwyższy poziom ochrony przed zarysowaniami i uszkodzeniami mechanicznymi. To szkło zostało przetestowane przez Gemological Institute of America. Dla użytkownika taka certyfikacja jest gwarancją wytrzymałości, ponieważ oznacza, że szkło ma twardość, jakby całe było jednym wielkim kamieniem szlachetnym. Ponadto szkła szafirowe oferują pełną przejrzystość, nie wpływając na jakość wyświetlanego obrazu.

Hammer Glass oferuje swoje produkty w różnych wersjach, dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkowników. W portfolio marki, oprócz wspomnianych wcześniej, znajdują się także szkła hybrydowe Flex, które charakteryzują się większą elastycznością, przy jednoczesnej odporności na uszkodzenia. Są one polecane osobom, które szukają lekkiego i cienkiego szkła, które nie wpłynie na wygląd ich urządzenia, a jednocześnie zagwarantuje podstawową ochronę przed zarysowaniami. Idealnie sprawdzi się to także przy zaokrąglonych krawędziach ekranu.

Punkt w Galerii Magnolia we Wrocławiu (źródło: Hammer Glass)

Gdzie można kupić szkła Hammer Glass?

Szkła Hammer Glass są dostępne w oficjalnym sklepie internetowym producenta, na Allegro, Amazonie, a już niedługo mają pojawić się także w największych elektromarketach. Ponadto we wrocławskiej galerii Magnolia i warszawskich Złotych Tarasach można kupić produkty w znajdujących się tam stacjonarnych punktach sprzedaży.

Markę Hammer Glass możecie kojarzyć z niedawnej kampanii telewizyjnej. Wejściu polskiego producenta na rynek towarzyszył spot reklamowy, w którym wystąpił amasador marki Dawid Godziek będący najbardziej utytułowanym zadownikiem freestyle BMX w naszym kraju.

Materiał powstał na zlecenie Hammer Glass