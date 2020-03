W końcu już jest – Gwint debiutuje na Androidzie

Niektórych z Was w ten słoneczny, aczkolwiek dość chłodny poranek mogło obudzić powiadomienie ze Sklepu Play, że w końcu Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana jest już dostępny do pobrania. Nie ma więc na co czekać – czas wyciągnąć swoją zakurzoną talię Gwinta na stół i rozegrać z kimś partyjkę!

No dobrze, może nie dla każdego tak bardzo zakurzoną, ponieważ Gwint cieszy się na świecie całkiem sporą popularnością. Tak właściwie to możemy go chyba obecnie nazwać drugą najważniejszą grą karcianą na rynku gier komputerowych, zaraz za Hearthstonem od Blizzarda. Już rok temu pojawiła się mobilna wersja Gwinta, na urządzenia z systemem iOS – teraz przyszła pora na długo wyczekiwaną przez wielu wersję na Androida.

Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana to darmowa karcianka osadzona (jak można się domyślić) w świecie growego Wiedźmina. Projekt zrodził się z prostej minigry z Wiedźmina 3: Dziki Gon i stał się samodzielną, a przy okazji też dość rozbudowaną grą, która odniosła dość spory sukces na świecie. Co zabawne, z Gwinta, który – jak wspominałem – wyrósł z innej gry, powstała… kolejna gra — Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści.

W zakładce Gwinta w Sklepie Play nie ma podanych wymagań sprzętowych gry, oprócz wymaganego miejsca na naszym smartfonie i wersji systemu Android. Każdy zainteresowany musi przygotować ok. 2,80 GB miejsca na swoim urządzeniu z Androidem minimum w wersji 7.0.

Wersja na Androida nie jest niczym niespodziewanym, bo ta była zapowiadana już od wielu miesięcy. Nie dziwi też fakt że twórcy celują w mobilny rynek – w grudniu 2019 roku CD Projekt RED informowało że wersja Gwinta na iOS generuje aż 68% całych przychodów gry!

Miałem okazję sprawdzić kilka miesięcy temu Gwinta na swoim starym iPhonie i muszę przyznać, że nowe sterowanie i lekko zmieniony interfejs całkiem nieźle dostosowano do ekranów smartfonów — również tych z mniejszymi wyświetlaczami. Do mnie jednak mobilna formuła Gwinta nie przemawia, tak więc wrócę do swojej ulubionej wersji na PlayStation 4, póki jeszcze nie wyłączono serwerów.

Pobierzecie Gwinta na swój tablet lub smartfon?

Źródło: Sklep Play

