Dziś darmowy Sherlock Holmes, za tydzień Just Cause 4 – Epic Games Store znów zaskakuje!

Jeśli Waszymi planami na zbliżające się święta wielkanocne jest granie w gry to… Epic Games Store jak zawsze przychodzi z pomocą. W tym tygodniu przypisać do konta możemy dwie gry, w tym świetne Sherlock Holmes: Crimes and Punishments a za tydzień przygotowano m.in. Just Cause 4!

Epic Games Store ciągle zaskakuje mnie swoją szczodrością. W zeszłym tygodniu do konta Epic przypisać mogliśmy aż trzy świetne niezależne gry, z czego jedna dopiero co miała swoją premierę! Dziś zdobyć za darmo można nieco starszą produkcję, ale ciągle wartą uwagi, przed państwem legendarny detektyw…

Sherlock Holmes: Zbrodnia i Kara miało swoją premierę we wrześniu 2014 roku, zdobywając od recenzentów i graczy bardzo wysokie noty. Jak można się domyślić, jest to gra przygodowa z mocnym naciskiem na aspekt detektywistyczny z mrocznym i krwawym klimatem. Oprócz bardzo dobrze napisanej historii, gra ta pochwalić się może również niezłym pomysłem na rozgrywkę, który nie nudzi aż do samego końca.

Crimes and Punishments to jedna z najwyżej ocenianych gier z Sherlockiem Holmesem w roli głównej, bez wątpienia jest to zasługa między innymi bardzo dobrej oprawy audiowizualnej, za którą odpowiada silnik Unreal Engine 3. Czy warto sprawdzić Sherlock Holmes: Crimes and Punishments? Moim zdaniem jak najbardziej tak, tym bardziej w tej cenie.

Minimalne wymagania Sherlock Holmes: Crimes and Punishments prezentują się następująco:

System operacyjny: Windows Vista SP2/Windows 7/Windows 8

Procesor: AMD/Intel Dual-Core 2,4 GHZ

Pamięć RAM: 2048 MB

Wolne miejsce na dysku: 14 GB

Wersja Direct X: 9.0c

Karta graficzna: AMD Radeon HD 3850/Nvidia GeForce 8600 GTS z 256 MB pamięci

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments posiada polskie napisy i jest dostępny tylko na sprzęt z systemem Windows.

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments możecie pobrać ze strony Epic Games Store lub bezpośrednio z aplikacji sklepu.

Drugim darmowym tytułem jest Close To The Sun, czyli kolejna gra przygodowa, pobrać ją możecie z TEGO linku.

Sherlock Holmes: Zbrodnia i Kara i Close To The Sun są dostępne za darmo do 16 kwietnia 2020 roku, do godziny 17:00 wtedy też zostaną udostępnione kolejne darmowe gry, którymi jest Just Cause 4 i Wheels of Aurelia!

Jaka jest ostatnia darmowa gra od Epic Games Store, w którą graliście?

Źródło: Epic Games Store

