Korzystajcie, póki Epic Games Store jest taki hojny – możecie za darmo pobrać aż trzy gry!

Podejrzewam, że większość naszych Czytelników, śledząca na bieżąco Tabletowo, ma w swojej bibliotece Steam, Epic Games Store czy Google Play masę nowych przypisanych gier, o których co chwila informujemy. Nie oznacza to jednak, że nie warto dodać sobie kolejnych, bowiem – jak wiadomo – od przybytku głowa nie boli!

Pora na kolejną dawkę darmowych gier od Epic Games Store! Po zeszłotygodniowym World War Z, przyszedł czas na skręcenie w kierunku mniejszych, bardziej niezależnych gier — w tym jednej, która swoją premierę miała… wczoraj!

Tym razem Epic Games Store wybrał jeszcze świeżą grę — Totally Reliable Delivery Service, które swoją premierę miało zaledwie wczoraj, a już teraz możecie je przypisać sobie do konta całkowicie za darmo! Jest to niezależna gra skierowana głównie do osób, które lubią kooperacje wraz ze znajomymi. Totally Reliable Delivery Service to symulator kuriera, w którym poruszamy się po kolorowym otwartym świecie, wykonując proste, ale zabawne zadania.

Minimalne wymagania Totally Reliable Delivery Service prezentują się następująco:

System operacyjny: Windows 7 lub nowszy,

Procesor: Intel Core i5 2500K lub równoważny,

Karta graficzna: GTX 560, Radeon HD 5870 lub nowsza,

Pamięć RAM: 4 GB,

Wolne miejsce na dysku: 3 GB.

Totally Reliable Delivery Service nie oferuje polskich napisów i aktualnie jest dostępny tylko na sprzęt z systemem Windows. Wersja na macOS ma pojawić się „wkrótce”.

Totally Reliable Delivery Service możecie pobrać ze strony Epic Games Store lub bezpośrednio z aplikacji sklepu.

Gra jest dostępna za darmo do 8 kwietnia 2020 roku, do godziny 17:00.

Oprócz Totally Reliable Delivery Service, Epic Games Store udostępniło za darmo również dwie inne gry — Gone Home i Hob. Obydwie produkcje to także małe, niezależne gry, które mogą Wam umilić kilka kolejnych wieczorów.

Gone Home to pierwszoosobowa gra przygodowa studia The Fullbright Company z dużym naciskiem na fabułę. W grze zwiedzamy rodzinny dom naszej głównej bohaterki, w którym znajdujemy wiele poszlak i pamiątek, które kawałek po kawałku budują nam historię tajemniczego domu.

Hob to również jednoosobowa gra przygodowa, w której zwiedzimy ruiny zagubionej cywilizacji i w której to napotkamy tajemnicze stworzenia i rozwiążemy wiele zagadek środowiskowych.

Obydwie gry charakteryzują się niskimi wymaganiami sprzętowymi i wciągającą, aczkolwiek dość prostą rozgrywką.

Gone Home i Hob możecie bezpłatnie przypisać sobie do konta do 9 kwietnia 2020 roku. Wówczas też zostanie udostępniona kolejna darmowa gra – tym razem ma to być Sherlock Holmes: Crimes and Punishments („Zbrodnia i Kara”).

Jaka jest ostatnia darmowa gra od Epic Games Store, w którą graliście?

Źródło: Epic Games Store

