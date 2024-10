Coś dla miłośników Niezwyciężonego, różu i karcianek – darmowe gry w Epic Games Store

Epic Games Store ma kolejne gry do pobrania dla tych, którzy nie lubią wydawać pieniędzy na rozrywkę. Za te dwa tytuły nie zapłacimy złamanego grosza.

2 gry za darmo w Epic Games Store

Jak w każdym tygodniu, tak i tym razem Epic ma dla użytkowników swojego sklepu z grami jakieś darmówki. Tym razem padło na 2 niszowe tytuły, które mogą jednak zainteresować wybrane grupy graczy. Pierwsza kierowana jest do fanów komiksu i serialu animowanego Niezwyciężony, a druga może zainteresować miłośników nietypowych symulatorów.

Invincible Presents: Atom Eve

W lipcu 2023 roku zaprezentowany został specjalny odcinek serialu Niezwyciężony, którego dwa sezony można oglądać w Amazon Prime Video. Właśnie do drugiego sezonu „doklejono” niemal godzinny epizod prezentujący historię Atom Eve – jedną z bohaterek serii. Z kolei w listopadzie debiutowała gra w stylistyce powieści wizualnej, rozszerzająca opowieść o Atom Eve o dodatkowe niuanse – Invincible Presents: Atom Eve.

Gra prezentuje dość skromny styl wizualny, ale znajdziemy w niej postaci znane z serialu, a także nawiązania do części wydarzeń z jego pierwszego i drugiego sezonu. Produkcja otrzymała dobre noty od recenzentów i graczy, utrzymując się na powierzchni głównie dzięki fabule – ciekawej zwłaszcza dla tych, którzy już znają Niezwyciężonego. A że na początek lutego 2025 roku zapowiedziano premierę 3. sezonu serialu, warto wkręcić się w ten świat za pomocą kolejnego medium. Za darmo to i Viltrumita słodki.

Kardboard Kings

Ta gra będzie interesująca chyba dla jeszcze węższego grona graczy. W Kardboard Kings otwieramy swój sklep z grami karcianymi, prowadzimy biznes, rozwijamy go, poszerzamy kolekcję kart i ulepszamy wystrój wnętrza naszego przybytku – a wszystko po to, by odwiedzający nasz sklep byli zadowoleni. Do tego będziemy mogli rozwiązać zagadkę tajemniczego złodzieja kart! Może to brzmi nieco emocjonująco, ale rozgrywka jest niemalże usypiająca, więc nie spodziewajcie się fajerwerków. Zresztą – w symulatorze sklepu z karciankami? Kto by tego oczekiwał? ;)

Obie gry niemalże nie mają wymagań dotyczących specyfikacji komputera, więc zagramy w nie nawet na mikrofalówce. Byle z Windowsem i obsługą myszy. Trzeba tylko pamiętać, że oba tytuły są w angielskiej wersji językowej. Zawsze można podszlifować nieco znajomość języka.

Invincible Presents: Atom Eve i Kardboard Kings odbierzemy ze sklepu Epic Games Store do 24 października, do godziny 17:00. Następną grą za darmo będzie kooperacyjna zabawna gra Team17 – Moving Out: Szalone przeprowadzki.