God of War i The Last of Us na smartfonie? PlayStation chce przenieść swoje największe hity na urządzenia mobilne

Sony już od dawna zrezygnowało z dalszego produkowania i aktywnego wspierania swoich konsol przenośnych. Nie oznacza to jednak, że PlayStation kompletnie odpuszcza rynek mobilny, co potwierdzają ostatnie doniesienia.

PlayStation chce podbić smartfony i tablety?

Serwis Push Square znalazł w sieci ogłoszenie o pracę, z którego jasno można wywnioskować, że PlayStation planuje przenieść swoje bestsellerowe serie gier na urządzenia mobilne. Sony poszukuje między innymi osoby na stanowisko Head of Mobile w PlayStation Studios.

Jednym z zadań zatrudnionej na tej stanowisku osoby, ma być przygotowanie i wykonanie 5-letniego planu pracy nowopowstałego działu mobilnego PlayStation. W ogłoszeniu zasugerowano również, że w zadaniu tym zostaną wykorzystane największe franczyzy PlayStation, czyli najpewniej takie hitowe marki, jak The Last of Us, Ghost of Tsushima, Horizon Zero Dawn czy Uncharted.

Zbliża się God of War: Mobile?

Trudno powiedzieć co dokładnie przygotuje dla nas PlayStation w przyszłości, ponieważ kierunków, w które mogłaby pójść ta firma, jest co najmniej kilka. Już teraz Sony rozwija w pewnym sensie granie mobilne, dzięki takim usługom, jak Remote Play, które pozwala na odpalanie gier z konsol na swoich smartfonach i tabletach.

Wydaje mi się jednak, że na obecną chwilę, najsensowniejszym krokiem byłoby tworzenie całkowicie nowych gier z dużych marek, znanych z konsol PlayStation, na urządzenia mobilne. Równocześnie dobrym pomysłem wydaje się także przenoszenie starszych i kultowych produkcji na smartfony i tablety.

Którą serie gier PlayStation najchętniej zobaczylibyście na swoim smartfonie?

Na razie jednak cała inicjatywa jest w bardzo wstępnej fazie planowania, tak więc najbliższych efektów czy zapowiedzi, spodziewać się możemy dopiero za kilka lat. Nie ukrywam jednak, że sam z przyjemnością zobaczyłbym jakieś ciekawe poboczne gry mobilne z takich serii, jak chociażby God of War czy Little Big Planet.

W końcu sam bardzo miło wspominam takie przenośne produkcje, jak Uncharted: Złota Otchłań czy Killzone: Liberation, które wydane zostały na konsole PSP i PS Vita. Może więc przeniesienie tych gier na urządzenia mobilne lub stworzenie całkowicie nowych produkcji, nie byłoby takim głupim pomysłem? Czas pokaże!