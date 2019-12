Grałeś w Postal 2? Pora sobie go przypomnieć, za darmo!

Sklep GOG.com słynie, przede wszystkim, z udostępniania za niewielką opłatą możliwości gry w nieco starsze tytuły, do których chętnie i z sentymentem wraca wielu graczy. Jednym z nich jest Postal 2, który właśnie teraz otrzymać można całkowicie za darmo.

Od debiutu drugiej części Postal minęło już 16 lat. Przez ten czas w grach komputerowych zmieniło się właściwie wszystko. Inny jest sposób dystrybucji, inne możliwości gry sieciowej, inna grafika czy bardziej rozbudowana fabuła. Tym, czego oczekujemy niezmiennie jest jednak czynnik, który nazywamy grywalnością. To właśnie on decyduje o tym, czy w danej grze spędzimy jedynie kilka chwil i wyłączymy ją z niesmakiem, czy zajmie nas na długie godziny.

Można więc do Postal 2 podchodzić jak do starocia, którego czasy dawno przeminęły, jednak jeśli weźmiemy pod uwagę, jako czynnik decydujący, jakość rozrywki czerpanej z gry, okaże się, że stare tytuły mają wciąż wiele do zaproponowania.

Nie ma to jak stary, dobry FPS

Ze wszystkich starszych gier, do których wracam najchętniej, prym wiodą strategie oraz właśnie FPSy. Mimo upływu lat, urok Dooma, Quake’a II czy Wolfensteina uparcie nie chce przeminąć, a wiele współczesnych gier (chlubnym wyjątkiem jest tu najnowsze Call od Duty) zdaje się mówić, że „kiedyś to były czasy, teraz to nie ma czasów”. To tylko utwierdza mnie w przekonaniu, że warto, co jakiś czas, odpocząć od najnowszych produkcji i udać się w sentymentalną podróż w czasie. Darmowe udostępnienie Postala 2 jest ku temu świetną okazją.

Jak zdobyć darmową kopię gry?

Wbrew pozorom, bardzo prosto. Wystarczy zalogować się na swoje konto w sklepie GOG.com i kliknąć w banner na głównej stronie sklepu. Po kilku chwilach w aplikacji GOG Galaxy ujrzymy kolejną, dostępną do pobrania pozycję, którą będzie właśnie Postal 2. Należy jednak pamiętać, że oferta jest ograniczona czasowo, a zegar na stronie GOG.com odmierza czas do godziny 14:00 w dniu 18 grudnia. Ze względu na ograniczony czas nie zatrzymuję dłużej i zapraszam na stronę GOG.com po darmową kopię gry.

