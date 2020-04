Gratis to uczciwa cena – wciągająca gra za darmo na PlayStation 4!

Trzeba przyznać, że ostatnimi czasy gracze nie mają powodów, aby narzekać na brak tytułów do ogrania. Praktycznie co tydzień informujemy Was o tym, że kolejna, duża gra jest rozdawana za darmo na przeróżnych platformach. Na jaką darmówkę mogą tym razem liczyć gracze PlayStation 4?

Ostatnie tygodnie nie zachęcają do wychodzenia z domu. Warto więc w jakiś sposób zabić ten nadmiar wolnego czasu — a co lepiej może się sprawdzić w tej roli od gier komputerowych?

Pac-Man Championship Edition 2 za darmo na PS4

Kto z nas nie zna legendarnego Pac-Mana? Pewnie każdy z Was grał w którąkolwiek z odsłon tej kultowej serii, lecz wydaje mi się, że nie wszyscy wiedzą, że Pac-Man ciągle ma się całkiem nieźle i jego najnowsze części również bawią tak samo dobrze, jak poprzednie.

Dobrym przykładem jest odsłona Pac-Man Championship Edition 2, która zadebiutowała na rynku w 2016 roku, zdobywając na premierę wiele przychylnych ocen zarówno graczy, jak i recenzentów.

Główne założenia serii zostały takie same, jednak dzięki mnogości nowych trybów i ciekawej oprawie audiowizualnej, nowy Pac-Man nadal może pochwalić się fantastyczną grywalnością.

Pac-Man Championship Edition 2 możecie za darmo pobrać na swoje PS4 z PlayStation Store.

Standardowa cena tego tytułu to 54 złote, więc warto na stałe przypisać tę grę do swojego konta i sprawdzić ją w wolnym czasie, jeśli teraz go nie macie – a trochę trzeba sobie go jednak zarezerwować, bowiem tytuł ten bardzo wciąga!

Przypominam również, że do 6 maja 2020 roku całkowicie za darmo można pobrać Uncharted: The Nathan Drake Collection i Journey w ramach akcji Play At Home. Zaś gracze PC do jutra mogą bezpłatnie ściągnąć (dzięki szczodrości Epic Games Store) Just Cause 4 i Wheels of Aurelia.

Kiedy ostatni raz graliście w którąkolwiek grę z serii Pac-Man?

Źródło: PlayStation Store

