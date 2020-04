„Wybuchowe” Just Cause 4 dostępne za darmo!

Święta, święta i… po świętach. Jeśli przez ostatni tydzień zdążyliście już rozwiązać wszystkie zagadki jako Sherlock Holmes i szukacie kolejnej wyzwania, to spokojnie — Epic Games Store jak zawsze stanął na wysokości zadania.

W grach rozdawanych przez Epic Games Store nie tak często pojawiają się gry AAA. Platforma częściej stawia na mniejsze, lecz nie mniej ciekawe tytuły niezależne. W tym tygodniu liczyć możemy jednak nie tylko na niezwykle oryginalnego indyka, ale i całkiem głośny oraz duży tytuł od Square Enix.

W sieci znaleźć można dość mieszane opinie na temat tej gry. Niektórzy Just Cause 4 wychwalają, zaznaczając, że jest to bardzo przyjemny, „odmóżdżający” sandbox, zaś inni (całkowicie słusznie) wytykają mu wiele błędów. Ja bardziej zaliczam się do tej pierwszej grupy, bo w Just Cause 4 miałem okazję zagrać już jakiś czas temu i bawiłem się świetnie.

Względem poprzedniej części wiele się nie zmieniło – nadal wcielamy się w Rico Rodrigueza, tym razem próbującego wprowadzić pokój w państwie Solis. Nowa mapa gry jest ogromna i różnorodna, a w dodatku jest wypchana aż po brzegi (dość powtarzalnymi) aktywnościami. Największą nowością są zmienne warunki pogodowe, dzięki którym w świecie gry możemy spotkać trąby powietrzne czy śnieżyce.

Minimalne wymagania Just Cause 4 prezentują się następująco:

System operacyjny: Windows 7 SP1 z aktualizacją platformy dla systemu Windows 7 (tylko wersje 64-bitowe),

Procesor: Intel Core i5-2400 z taktowaniem 3,1 GHz | AMD FX-6300 z taktowaniem 3,5 GHz lub lepszy,

Pamięć RAM: 8 GB,

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 760 (2 GB VRAM lub lepsza) | AMD R9 270 (2 GB VRAM lub lepsza),

Wersja DirectX: 11,

Wolne miejsce na dysku: 59 GB.

Just Cause 4 oferuje polskie napisy i jest dostępny tylko na sprzęt z systemem Windows.

Just Cause 4 możecie pobrać ze strony Epic Games Store lub bezpośrednio z aplikacji sklepu.

Drugim darmowym tytułem jest Wheels of Aurelia, czyli niezwykle oryginalny i dość niedoceniany tytuł, w którym podróżujemy samochodem po Włoszech w latach siedemdziesiątych. Gra niestety nie oferuje polskich napisów. Pobrać ją możecie, korzystać z TEGO linku.

Just Cause 4 i Wheels of Aurelia są dostępne za darmo do 23 kwietnia 2020 roku. Tego dnia, o godzinie 17:00, zostanie udostępnione For the King.

Macie zamiar zagrać w Just Cause 4 lub Wheels of Aurelia?

Źródło: Epic Games Store

