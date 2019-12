Darmowe przedmioty do God of War z okazji świąt

Najpewniej gdy ten tekst jest publikowany, ja zasiadam do wigilijnego stołu wraz z rodziną. Pytanie, co będzie później? Sposobów na spędzanie wolnego czasu podczas przerwy świątecznej jest sporo. Wspólne oglądanie filmów świątecznych, nadrabianie zaległych seriali czy po prostu spędzanie czasu z bliskimi. Jestem jednak pewny, że wielu z Was (w tym i zapewne ja) spędzi jakąś część tego czasu na nadrabianiu niektórych zaległości growych. Co powiecie na najnowsze przygody Kratosa?

Santa Monica Studio — twórcy bestsellerowej serii God of War, postanowili do swoich świątecznych życzeń dla graczy dołożyć pewien mały prezent, przypominając przy okazji o swoim produkcie. Przez ograniczony czas posiadacze najnowszej odsłony God of War mogą pobrać miły upominek w postaci kilku przedmiotów do gry.

Darmowy pakiet świąteczny God of War znajdziecie TUTAJ.

Po pobraniu pakietu świątecznego God of War, darmowe przedmioty będą dostępne w zakładkach „Broń” i „Pancerz” już od samego początku przygody.

Zawartość pakietu:

Zestawy zbroi Przysięga Śmierci dla Kratosa i Atreusa

Skórka dla tarczy Strażnik Wygnańca

Skórka dla tarczy Puklerz Kuźni

Skórka dla tarczy Lśniąca Tarcza Elfiej Duszy

Skórka dla tarczy Dökkenshieldr

Wymienione wyżej przedmioty są dostępne za darmo do 6 stycznia 2020 r.

Od siebie pozostało mi tylko, dołączyć się do płynących z Santa Monica Studio życzeń. Nawzajem!

Źródło: store.playstation.com