Google zadba o bezpieczeństwo. Weryfikacja dwuetapowa zostanie włączona automatycznie

Firma z Mountain View zapowiedziała zmiany w swoich mechanizmach zabezpieczających konto użytkownika. Wkrótce Google automatycznie włączy uwierzytelnianie dwuskładnikowe.

Wystarczy naprawdę niewiele, aby zadbać o ochronę konta. Dobrze włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe

Niektórzy z lenistwa, a inni z braku wiedzy nie stosują odpowiednich zabezpieczeń w przypadku kont w usługach internetowych. Co więcej, wciąż ogromną popularnością cieszą się banalnie proste hasła. Owszem, może to być wygodne, ale za komfort możemy zapłacić naprawdę sporą cenę. W końcu w internecie przechowujemy wiele wrażliwych danych, które przez nasze błędy mogą dostać się w niepowołane ręce.

Należy tutaj zaznaczyć, że wcale nie trzeba korzystać z haseł przypominających skomplikowany szyfr, z którym nie poradziłaby sobie nawet enigma. Zazwyczaj wystarczy zastosować kilka prostych zasad, jak chociażby uwierzytelnianie dwuskładnikowe, aby znacząco zmniejszyć szansę potencjalnego cyberprzestępcy na przejęcie konta. Będzie to wymagało wykonania kilku dodatkowych kliknięć, a logowanie potrwa minimalne dłużej, ale w zamian nie stracimy dostępu do ważnych danych.

Weryfikacja dwuetapowa za pomocą Google Prompt (fot. Tabletowo.pl)

Na szczęście coraz więcej firm podpowiada użytkownikom, a nawet wymaga, aby zachowali chociaż podstawowe zasady tworzenia bezpiecznego hasła. Google postanowiło jednak pójść o krok dalej i spopularyzować uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Co ciekawe, firma nie wybrała przypadkowego dnia, aby ogłosić nadchodzące zmiany. Światowy dzień hasła przypada bowiem na 6 maja.

Weryfikacja dwuetapowa zostanie włączona automatycznie

Google poinformowało, że w przypadku odpowiednio skonfigurowanych kont, weryfikacja dwuetapowa będzie tą domyślną. Natomiast w celu przejścia na prostszy, ale mniej bezpieczny sposób, wymagana ma być zmiana ustawień i zgoda użytkownika.

Warto zauważyć, że do tej pory, mimo iż weryfikacja dwuetapowa była zalecana, to Google domyślnie opierał zabezpieczenia konta wyłącznie na loginie i haśle. Firma zamierza skorzystać z już znanych mechanizmów dodatkowego potwierdzenia uprawnień do konta, jak np. Google Prompt, kody zapasowe lub ręczne wprowadzenie kodu wysłanego na numer telefonu czy adres e-mail.

Korporacja z Mountain View ma nadzieję, że planowane zmiany zauważalnie zwiększą popularność weryfikacji dwuetapowej. Dodatkowo firma liczy, że użytkownicy, którym automatycznie zostało włączone uwierzytelnianie dwuskładnikowe, nie postanowią z niego zrezygnować.

Przy okazji Google w opublikowanym poście zachęciło użytkowników także do korzystania z menedżerów haseł, a dokładniej narzędzia wbudowanego w przeglądarkę Chrome.