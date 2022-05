Google Play Store w końcu z nowym wyglądem i nowością w aplikacji

Ostatnio sporo dzieje się wokół androidowego Google Play Store. Oprócz udostępnienia na szeroką skalę nowego, odświeżonego designu strony internetowej, zmian doczekała się aplikacja smartfonowa. Do apki trafiła bowiem nowa sekcja, która informuje o zgodności z aktywnymi urządzeniami.

Reklama

Google Play Store w nowym wydaniu

O tym, że witryna internetowa sklepu Google Play dostanie nowy wygląd wiedzieliśmy już od dobrych kilku miesięcy. Jedyną tajemnicą pozostawała data udostepnienia nowej strony użytkownikom na całym świecie.

Wygląda jednak na to, że moment ten właśnie nadszedł. Coraz więcej osób informuje bowiem, że odświeżona wersja strony internetowej sklepu z aplikacjami Google została im już udostępniona. Ja również mogę to potwierdzić – niezależnie od mojego dostawcy internetowego i jednego z trzech różnych urządzeń, nowy wygląd zawitał i u mnie. Oznacza to, że wdrożenie na szeroką skalę ma właśnie miejsce.

Nowa, bardziej nowoczesna, przejrzysta i użyteczniejsza odsłona strony Google Play Store to coś, co było potrzebne od dość dawna. Nie ma co ukrywać – poprzednia wersja trąciła myszką, co sprawiało, że raczej mało kto miał ochotę z niej korzystać. Nowa strona jest zdecydowanie bardziej przyjemna w odbiorze, co w efekcie może przyciągnąć użytkowników.

7.7 Ocena 8.2 Ocena 0 Ocena

Rewizja Google Play nie tylko w przeglądarce

Google nie ograniczyło jednak swoich zmian wyłącznie do wersji desktopowej. Niewielkie zmiany wylądowały również w androidowej aplikacji. Jak informuje 9to5Google, Google Play na smartfonach i tabletach zyskało nową sekcję „Zgodność Twoich aktywnych urządzeń”.

W miejscu tym, można dowiedzieć się, czy dana aplikacja działa na pozostałych naszych aktywnych urządzeniach. Na liście tej pojawi się jednak tylko ten sprzęt, który był aktywny i połączony z naszym kontem Google w ciągu ostatnich 30 dni.

Nie jest to może bardzo istotna zmiana, ale z pewnością porządkuje kilka spraw. Po pierwsze, agreguje w jednym miejscu to, na jakich urządzeniach aktualnie zainstalowana jest dana aplikacja. Jednocześnie jest to jasny sygnał, że Google Play to już nie tylko sklep dla smartfonów, ale również dla tabletów, smartwatchy czy TV.

To kolejny krok w stronę scentralizowania – smartfon wydaje się być najwygodniejszym narzędziem do tego, aby to z jego poziomu zarządzać wszystkimi aplikacjami na pozostałych urządzeniach.

Niestety, o ile funkcja ta jest już wdrażana u niektórych użytkowników, to nadal wielu informuje, że nie ma jeszcze jej udostępnionej u siebie. W każdym razie, wygląda na to, że globalne wdrożenie właśnie się rozpoczęło, więc to tylko kwestia czasu, aż każdy zobaczy zmiany również u siebie.