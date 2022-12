Google podało listę najlepszych aplikacji 2022 roku

2022 rok zbliża się ku końcowi. To czas podsumowań i oceniania, jakie wspaniałe rzeczy przytrafiły się nam przez ostatnie dwanaście miesięcy. Google natomiast pochyliło się w końcówce roku nad najlepszymi aplikacjami w sklepie Play.

Nagrody Google Play rozdane

Corocznej tradycji staje się zadość i Google sprawdziło, co najlepszego trafiło na cyfrowe półki sklepu Play. W tym roku, aby docenić rosnącą popularność lekkich i przenośnych urządzeń spod znaku Chromebooka, firma postanowiła dodatkowo wyróżnić najlepszą aplikację oraz grę na „największy ekran na którym możesz skorzystać ze sklepu Play”. Zmiany zaszły również w sekcji gamingowej, gdzie pojawiły się nowe kategorie, takie jak „najlepsza narracja w grze”, „najlepsza kontynuacja” (choć bardziej pasuje tutaj zwrot „najlepsza gra-usługa”) oraz „najlepsza gra dostępna w Play Pass”.

Nie przedłużając zatem, dowiedzmy się, co zostało uznane przez Google za najlepsze aplikacje dostępne na największej platformie cyfrowej sprzedaży dostępnej na Androida.

Dream by WOMBO. Źródło: Sklep Play

Najlepsze aplikacje 2022 roku:

Najlepsze gry 2022 roku:

Najlepsze aplikacje w polskim sklepie Google Play

Lista aplikacji, które najbardziej przypadły do gustu polskiemu oddziałowi Google oraz polskim użytkownikom nieznacznie się różni od ogólnoświatowych pozycji. Co zatem zasłużyło w naszym kraju na miano „najlepszych apek 2022 roku”?

Apex Legends Mobile – oficjalna grafika promocyjna (źródło: EA)

W liście najlepszych aplikacji brak podziału na konkretne kategorie, jednak wiele z tych propozycji powtarza się w międzynarodowej wersji plebiscytu:

Polska wersja plebiscytu wraca na szczęście do podziału na kategorie w odniesieniu do gier mobilnych, choć jedyną różnicą względem międzynarodowej wersji jest umieszczenie gry Inua – A Story in Ice and Time, jako najlepszej narracji w grze.

Nie czuję się zaskoczony wynikami plebiscytu. Apex Legends Mobile był moją ulubioną grą używaną jako „naturalny benchmark” podczas testowania mobilnych urządzeń i czasami ciężko było się oderwać od mobilnego battle royale przygotowanego przez Respawn Entertainment. Tegoroczne zachwyty nad AI generującą obrazy odnajdują natomiast swoje odzwierciedlenie w ogłoszeniu najlepszą aplikacją w sklepie Play narzędzia do tworzenia artworków przez sztuczną inteligencję.