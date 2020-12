Ogromne wzrosty i setki milionów dolarów – tak wyglądały święta w App Store i Google Play

Dwa największe sklepy z aplikacjami i grami, czyli App Store i Google Play, generują naprawdę ogromne pieniądze. Szczególnie teraz, gdy mogą korzystać ze „sprzyjających” warunków.

Użytkownicy smartfonów i tabletów wydają coraz więcej na oprogramowanie

Przed chwilą wspomniałem o „sprzyjających” warunkach. Chodzi oczywiście o pandemię koronawirusa SARS-CoV-2. W ciągu ostatnich miesięcy spędzamy znacznie więcej czasu w domach, ograniczamy kontakt ze znajomymi i przekładamy różne wyjazdy. Nic zatem dziwnego, że szukamy innych sposobów na spędzanie wolnego czasu, a tutaj z pomocą przychodzi właśnie nowa technologia.

Już wcześniejsze raporty wskazywały, że obecna sytuacja na świecie pozytywnie wpłynęła na przychody App Store i Google Play. Po prostu pobieramy więcej oprogramowania, a także więcej wydajemy w samych aplikacjach i grach. Trend utrzymuje się już od dłuższego czasu i jak wskazują dane dostarczone przez firmę analityczną Sensor Tower, dotyczy on również tegorocznego okresu świątecznego.

(fot. Sensor Tower)

W święta Bożego Narodzenia 2020 konsumenci wydali łącznie około 407,6 mln dolarów w App Store i Google Play. Oznacza to, że mamy do czynienia ze wzrostem na poziomie 34,5% rok do roku. Co więcej, wzrost jest zauważalnie wyższy niż między 2019 a 2018 rokiem – wówczas wyniósł on 17,7%.

Oprogramowaniem, które generowało największe przychody poza grami, zarówno na platformie Apple, jak i Google, były aplikacje należące do kategorii „Rozrywka”. W przypadku urządzeń działających pod kontrolą iOS i iPadOS aplikacje rozrywkowe osiągnęły 19,3 miliona dolarów. Natomiast na sprzęcie z Androidem ta kategoria zapewniła łączny przychód w wysokości 4,3 mln dolarów.

Najlepiej zarabiająca aplikacja i gra

Największym przychodem może poszczycić się gra Honor of Kings, za którą odpowiada chińska firma Tencent. Wydatki konsumenckie wyniosły 10,7 mln dolarów, a więc o 205,7% więcej niż w zeszłym roku. Z kolei najbardziej dochodową aplikacją był TikTok (co warto zaznaczyć – również oprogramowanie pochodzące z Państwa Środka). Użytkownicy popularnego serwisu społecznościowego wydali łącznie 4,7 mln dolarów.

Warto dodać, że podobnie jak w poprzednich latach, większą część przychodów zgarnął App Store, mimo iż platforma Apple jest zauważalnie mniej popularna. Właściciele iPhone’ów i iPadów wydali 278,6 miliona dolarów – 68,4% całości przychodów i wzrost 35,2% rok do roku. Natomiast Google Play wygenerował 129 mln dolarów przychodu, czyli o 33% więcej niż rok wcześniej.