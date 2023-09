To taka premiera przed premierą. Google pokazuje smartfony Pixel 8 na filmie

Podczas gdy pół technologicznego świata kupuje już popcorn na premierę nowych iPhone’ów, Google przypomina, że w październiku organizuje własną imprezę, na której mamy zobaczyć ósmą generację smartfonów Pixel. Wróć – zobaczyć możemy je już teraz!

Pixel 8 i Pixel 8 Pro na filmie

Wydaje się, że Google nie podchodzi do premier nowych smartfonów z takim namaszczeniem jak Apple. Scenariusze prezentacji nowych iPhone’ów są silnie strzeżone, a informatorom przechodzi chęć ujawniania przecieków, kiedy widzą, jakie konsekwencje dosięgają osoby, które próbowały robić to wcześniej.

Pixel 8 (źródło: Made by Google/YT)

Google nie ma tak gęstej siatki kontroli, więc projekty nowych urządzeń pojawiają się w sieci na całe miesiące przed oficjalną premierą. Poza tym firma najwyraźniej nie jest zafiksowana na tym, by do ostatniej minuty utrzymywać fanów marki w jakimś sztucznie kreowanym suspensie. Prezentacje mają mniej pompatyczny charakter, a same urządzenia są sugerowane przez producenta wcześniej.

Podobnie jest teraz, bo Google na swoim oficjalnym kanale na YouTube umieścił film będący krótką zapowiedzią smartfonów Pixel 8 i Pixel 8 Pro. Na ekranie pojawiają się urządzenia w wersjach kolorystycznych różowej i porcelanowej.

To, co uderzyło mnie na tym klipie najbardziej, to różnica w wielkości modeli. Podstawowy Pixel 8 wydaje się być tutaj naprawdę nieźle zapowiadającym się smartfonem o nieprzesadzonych wymiarach. Albo to wersja Pro będzie taką kobyłą. Zobaczymy.

Czego oczekiwać po smartfonach Google?

Cóż, chyba najlepiej podejść do tego tak, jak samo Google: bez napinki. Przecieki sugerują nowy zestaw aparatów w Pixelu 8 Pro, obejmujący matrycę 50 Mpix z nowym, jaśniejszym obiektywem, a także ultraszerokokątny obiektyw połączony z matrycą 64 Mpix od Sony. Na charakterystycznym pasku na tylnej obudowie znajdziemy oprócz tego sensor pomiaru temperatury.

W środku znajdziemy nowy procesor Tensor G3, pracujący na dziewięciu rdzeniach. Większy model będzie ponoć dysponował baterią o pojemności 5000 mAh (lub 4950 mAh – zależnie od tego, z jakiego źródła plotek korzystamy) i naładujemy go z mocą 27 W.

Konferencja Google zaplanowana jest na 4 października i rozpocznie się o godzinie 16:00. Na pewno będziemy przyglądać się temu wydarzeniu!