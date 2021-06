Złe wieści: Google Pixel 4a 5G może wkrótce zniknąć ze sklepów

Każdy kolejny dzień przybliża nas do premiery nowych smartfonów z serii Google Pixel. Jednocześnie wygląda na to, że dni Google Pixel 4a 5G są policzone, ponieważ model ten sukcesywnie znika ze sklepów. To może oznaczać, że wkrótce kupienie go będzie niemożliwe.

Google Pixel 4a 5G zadebiutował wraz z Google Pixel 5 ostatniego dnia września 2020 roku i mimo że oficjalnie nie jest sprzedawany w Polsce, to można go kupić w sklepie x-kom za 2899 złotych. To dość wysoka cena, bo na przykład aktualnie model ten kosztuje w Niemczech 419 euro, co jest równowartością niespełna 1900 złotych. Nieoficjalna dystrybucja rządzi się jednak swoimi, nie zawsze korzystnymi dla klienta zasadami.

Google Pixel 4a 5G może wkrótce zniknąć ze sklepów

Mieszkańcy innych krajów mają więcej szczęścia, choć wygląda na to, że w niektórych model ten staje się coraz trudniej dostępny dla zainteresowanych. Serwis PhoneArena donosi bowiem, że w Wielkiej Brytanii klienci nie mogą już kupić tego smartfona wraz z umową u operatora, a w Stanach Zjednoczonych całkowicie zniknął z oferty sklepów Amazon i Best Buy. Z kolei inny, B&H Photo and Video, wprost informuje, że sprzedaż Google Pixel 4a 5G została całkowicie zakończona.





źródło: Google

Niewykluczone, że zwiastuje to rychłe zakończenie sprzedaży tego smartfona w sklepach, w których jest oficjalnie dostępny. Być może później jeszcze przez jakiś czas będzie można dostać zawczasu kupione przez nieoficjalnych dystrybutorów egzemplarze (a takich nie brakuje nawet w Polsce), ale trudno powiedzieć, jak długo.

Możliwe, że Google Pixel 4a 5G powoli znika ze sklepów, ponieważ Google zamierza skupić się na produkcji (bardzo podobnego) Google Pixel 5a 5G, który trafi do sprzedaży tylko w Stanach Zjednoczonych i Japonii. Ograniczona dostępność jest spowodowana niedoborem niezbędnych podzespołów, z którym boryka się cała branża.

Co ciekawe, jeszcze niedawno jeden z leaksterów, Jon Prosser, donosił, że Google będzie sprzedawać Google Pixel 4a 5G do końca 2021 roku, ale wycofywanie tego smartfona ze sprzedaży przez ważnych dystrybutorów może sugerować coś zgoła innego.