Google odwołuje prima aprillis i przekazuje 800 milionów dolarów poszkodowanym w wyniku pandemii

Obecna sytuacja na świecie, a zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, które już teraz są krajem najbardziej dotkniętym pandemią, z pewnością nie nastraja do zabawy. W takich okolicznościach władze firmy Google podjęły dwie ważne decyzje: nie będzie corocznych żartów, będzie za to spore wsparcie finansowe dla firm i instytucji rządowych.

Firma Google nie pozostaje obojętna na ostatnie wydarzenia. Podjęto decyzję o wydaniu na ten cel kwoty 800 milionów dolarów. Największa część środków – 340 milionów dolarów, zostanie rozdystrybuowana na platformie AdSense między małymi i średnimi firmami z całego świata. Dzięki temu część z nich będzie mogła ograniczyć koszty wydawane na marketing, który z pewnością przyda się w czasach, gdy będzie konieczne ponowne rozkręcenie obrotów firmy.

250 milionów dolarów trafi, w formie grantów, do Światowej Organizacji Zdrowia i ponad 100 innych instytucji rządowych, a kolejne 200 milionów do organizacji pozarządowych i instytucji finansowych wspierających przedsiębiorców. Bezpłatne udostępnienie Google Cloud ośrodkom akademickim i naukowym to prezent o równowartości 20 milionów dolarów.

Gigant z Mountain View pamięta również o swoich pracownikach. Ci będą mogli skorzystać z zapomogi sięgającej nawet 20000 dolarów.

We’re committing $800M+ in new #COVID19 response efforts, incl $340M in @GoogleAds credits for SMBs worldwide, $250M in ad grants for @WHO & 100+ govt orgs globally, a $200M investment fund for NGOs & banks to help small businesses access capital, and more https://t.co/oVj6MMs9Bl

— Sundar Pichai (@sundarpichai) March 27, 2020