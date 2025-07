Google odświeża swoje aplikacje. Kontakty pokazują więcej, a Dysk dostaje zupełnie nowy interfejs

Google wprowadza dwie ważne zmiany w swoich aplikacjach. Użytkownicy Androida zyskają dostęp do nowej karty z ostatnimi aktywnościami w aplikacji Kontakty, a Dysk na komputerach zmienia wygląd i sposób działania.

Google upodabnia Kontakty do rozwiązania znanego z Pixeli

Kontakty Google doczekały się funkcji, która do tej pory była dostępna tylko dla posiadaczy smartfonów z serii Pixel w ramach tzw. Pixel VIPs. Mowa o karcie „Ostatnia aktywność”, która pojawia się pomiędzy sekcjami „Informacje kontaktowe” a „Połączone aplikacje”.

Dzięki niej użytkownik może szybko sprawdzić ostatni kontakt z daną osobą. Będą to zarówno wykonane lub odebrane połączenia, jak i wysłane wiadomości. Karta pokazuje m.in. kiedy doszło do połączenia, jak długo trwało i z którego numeru wysłano wiadomość.

Nowość jest dostępna od wersji 4.58 aplikacji i jest obecnie szeroko wdrażana. Użytkownicy, którzy chcą korzystać z historii wiadomości, muszą jednak wyrazić zgodę na dostęp do SMS-ów. Odpowiedni monit pojawia się automatycznie. Po jego zaakceptowaniu Kontakty mogą integrować się z Wiadomościami Google, co pozwala otwierać rozmowy bezpośrednio z poziomu aplikacji kontaktów.

Ta funkcja była do tej pory zarezerwowana wyłącznie dla wybranych użytkowników, np. właścicieli Pixel 9 i widgetu Pixel VIPs. Google najwyraźniej uznało jednak, że wygodne śledzenie ostatnich interakcji to coś, co warto udostępnić szerzej.

W mojej Motoroli Edge 40 Neo już pojawiła się na nowość. Sprawdźcie, czy jest też u Was.

zrzut ekranu: Piotr Bukański | Tabletowo.pl

Google Drive z zupełnie nowym interfejsem na komputerach

W międzyczasie Google przeprojektowało aplikację Dysk Google dla systemów Windows i macOS. Zamiast dotychczasowego interfejsu, użytkownicy otrzymują teraz centralne okno, które znacznie bardziej przypomina układ znany z przeglądarkowej wersji Drive’a.

W nowym widoku znajdziemy pole wyszukiwania, przycisk pauzy, ikonę ustawień oraz nowy przycisk akcji „Otwórz Folder”, a także boczny pasek z zakładkami „Home”, „Synchronizuj” oraz „Powiadomienia”.

źródło: 9to5google

W zakładce głównej prezentowane są m.in. karty z informacją o ostatnich przesłanych plikach i elementach wymagających uwagi. Google dodaje też skróty do plików udostępnionych oraz możliwość szybkiego dodania folderów do synchronizacji. Interfejs jest bardziej uporządkowany, dzięki czemu użytkownicy mają mieć łatwiejszy dostęp do wszystkich podstawowych funkcji w jednym miejscu. Zmiana obejmuje zarówno klientów indywidualnych, jak i użytkowników Google Workspace.

Redesign ma też przyciągać użytkowników, którzy do tej pory korzystali z przeglądarkowej wersji. Nowy układ i sposób prezentowania informacji mogą przekonać ich do instalacji aplikacji desktopowej. Warto też dodać, że wersja Dysku dla komputerów nadal wspiera integrację ze Zdjęciami Google.