Premiera Mova G12 Mix. Co potrafi ten sprzęt 5w1?

Nowy sprzęt czyszczący Mova G12 Mix właśnie został zaprezentowany. To urządzenie 5w1, które – w połączeniu z atrakcyjną ceną – ma szansę naprawdę spodobać się dużej liczbie potencjalnych klientów.

Czym jest Mova G12 Mix?

Mova to producent, który jakiś czas temu pojawił się również na polskim rynku i z powodzeniem prezentuje nad Wisłą kolejne modele. W ofercie producenta są zarówno odkurzacze pionowe, takie jak Mova X4 Pro, jak i roboty sprzątające, jak np. model Mova V50 Ultra Complete. Jaki sprzęt tym razem został zaprezentowany przed firmę?

Mova G12 Mix, bo o nim mowa, został zaprojektowany z myślą o użytkownikach szukających uniwersalnego urządzenia do sprzątania domu. To właśnie dlatego producent postawił na maksymalną wszechstronność. Sprzęt może działać jako odkurzacz, mop, odkurzacz do materacy, ale w zestawie ma także ssawkę szczelinową oraz miękką szczotkę czyszczącą.

Jego główną zaletą jest możliwość niemal całkowicie płaskiego położenia. Dzięki konstrukcji z przegubem i odpowiedniemu profilowi urządzenie może pracować nawet w przestrzeniach o wysokości 6,5 cm (w trybie odkurzania) i 14 cm (w trybie mopowania). Oznacza to, że bez problemu wyczyści podłogę pod łóżkiem, sofą czy szafką.

Za moc ssania odpowiada bezszczotkowy silnik o mocy 250 W, który generuje do 100000 obrotów na minutę. Efekt? 18000 Pa mocy ssania bez utraty efektywności nawet w trudnych pozycjach. Wewnątrz urządzenia zastosowano opatentowany system separacji wody i powietrza „Space Capsule”, który chroni silnik przed wilgocią, i umożliwia pracę w trybach zarówno na sucho, jak i na mokro.

Nie zabrakło także funkcji samooczyszczania. Szczotka główna może być automatycznie przepłukiwana wodą o temperaturze 60°C, a następnie osuszana ciepłym powietrzem. W połączeniu z technologią elektrolizy wody, urządzenie według producenta osiąga skuteczność sterylizacji na poziomie 99,99%.

fot. Mova

Praktyczność i detale mają znaczenie

G12 Mix został wyposażony w zbiornik na czystą wodę o pojemności 600 ml oraz nieco mniejszy na brudną – 500 ml. Wbudowany akumulator o pojemności 4000 mAh zapewnia do 40 minut mopowania lub 65 minut odkurzania, co w większości przypadków powinno wystarczyć na dokładne posprzątanie całego mieszkania. Warto dodać, że urządzenie analizuje poziom zabrudzenia powierzchni i samodzielnie dobiera moc ssania. To rozwiązanie, które nie tylko zwiększa komfort użytkowania, ale także pozwala oszczędzać energię.

Urządzenie waży 4 kg w trybie „pełnego” odkurzacza oraz 1,1 kg jako ręczny odkurzacz, a jego 80-stopniowa głowica skrętna ułatwia manewrowanie wokół przeszkód. G12 Mix ma także podświetlany ekran LED i głosowe powiadomienia, a w zestawie znajdują się praktyczne końcówki, takie jak ssawka szczelinowa, końcówka do usuwania roztoczy czy miękka szczotka.

Nowy model Mova jest już dostępny w chińskim sklepie JD.com w cenie 1599 juanów, co w przeliczeniu daje około 813 złotych. Niewykluczone, że sprzęt pojawi się wkrótce również w Polsce, dzięki czemu zyskamy kolejny ciekawy sprzęt sprzątający w przystępnej cenie.